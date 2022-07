Wakacje 2022 Jaka będzie pogoda w sierpniu? Synoptycy nie mają dobrych wieści. Długoterminowa prognoza pogody

Wakacje 2022 w pełni. Część z nas spędza swój urlop za granicą, inni wybierają wypoczynek nad polskim morzem, a pozostali dopiero go planują. Złocisty piasek, przejrzysta woda, słońce i relaksujący szum fal to połączenie dla wielu turystów stanowi obietnicę idealnych wakacji. Z myślą o osobach, które marzą o błogim wypoczynku, przygotowaliśmy zestawienie najpiękniejszych plaż w Polsce. W tym przypadku słuszne okazuje się przysłowie: "cudze chwalicie, swego nie znacie".

Każda z plaż znajdująca się na naszej liście jest inna, wyróżnia się spośród pozostałych i zachwyci oko niejednego turysty. Niektóre są romantyczne, inne ponadprzeciętnie szerokie, kolejne kuszą piaskiem białym i drobnym piaskiem. Gdzie są najlepsze plaże w Polsce, które warto odwiedzić w czasie tegorocznych wakacji?

Plaża w Świnoujściu

Plaża w Świnoujściu na wyspie Uznam to prawdopodobnie najczystsza, najbezpieczniejsza i najbardziej ekologiczna plaża w Polsce. Co ciekawe, szerokość piaszczystego pasa sięga tu miejscami nawet 200 metrów. Nic więc dziwnego, że przez wielu jest nazywana "Majorką Północy". W tym roku świnoujska plaża po raz 17. z rzędu została wyróżniona symbolem Błękitnej Flagi. To tytuł przyznawany przez międzynarodowe jury kąpieliskom spełniającym najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa.

Płytka linia brzegowa i duży obszar strzeżonego kąpieliska sprawia, że plaża w Świnoujściu jest bardzo często odwiedzana przez rodziny z dziećmi. Ponadto położona jest ona w odległości kilkunastu minutowego spaceru od centrum miasta, co umożliwia korzystanie z wielu rodzajów atrakcji w pobliżu.

Zdjęcie Plaża w Świnoujściu od lat uznawana jest za jedną z najpiękniejszych w naszym kraju / Mateusz Grochocki/East News / East News

Plaża w Sopocie

Złoty piasek, liczne towarzystwo, rozmaite atrakcje i wspaniałe widoki - to wszystko sprawia, że plaża w Sopocie uznawana jest za jedną z najpiękniejszych w Polsce. Główna plaża znajduje się w centrum miasta, bardzo łatwo do niej dojść deptakiem - ulicą Bohaterów Monte Cassino. W stronę Gdyni rozciąga się plaża północna, a w stronę Gdańska południowa. Z pewnością największą atrakcją jest tu sopockie molo - najdłuższa tego typu konstrukcja w Europie ma ponad 500 m.

Najmłodsi mogą skorzystać tu z wielu innych atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich. Wielkie dmuchane balony, zamki, zjeżdżalnia - wszystko to z pewnością umili czas maluchom. Wielką przygodą dla rodzin z dziećmi może być też rejs pirackim statkiem, który czeka na turystów przy molo.

Plaża w Ustce

Miejscem, którego nie mogło zabraknąć na tej liście, jest Ustka. Wypoczywających przyciąga przede wszystkim szeroka plaża z drobnym piaskiem. Dzieli się ona na dwie części - wschodnią i zachodnią. Każda z nich jest inna - plaża zachodnia jest dzika, z mniejszą liczbą turystów, natomiast na plaży wschodniej biegnie promenada i znajduje się latarnia morska. Tutaj turystów jest znacznie więcej, mimo tego miejsce do wypoczynku wciąż pozostaje starannie zadbane i czyste.

Na miejscu nie brakuje oczywiście kiosków z pamiątkami, barów, tętniących życiem knajp i smażalni ryb.

Plaża w Łebie

Mówiąc o najpiękniejszych plażach w Polsce, nie można pominąć tej w Łebie. Nie bez powodu to miasto jest jednym z najpopularniejszych kurortów wakacyjnych. Ogromnym plusem tego miejsca jest pobliski Słowiński Park Narodowy, a w nim największy w Europie kompleks ruchomych wydm.

Drobny i jasny piasek pozwala nam się poczuć jak na tropikalnych wakacjach. Plaża jest również oddzielona od miasta pasem lasu. Niestety, centralna część plaży w Łebie w sezonie jest dość licznie zaludniona. Dla wczasowiczów uciekających od zgiełku może stanowić to spory problem.

Zdjęcie Plaże w okolicach Łeby słyną z wyjątkowego piękna i są szczególnie cenione przez turystów / Marek BAZAK/East News / East News

Plaża w Kołobrzegu

Powodów, by odwiedzić Kołobrzeg, jest wiele. Jednym z nich są plaże, które uznawane są nie tylko za jedne z najpiękniejszych, ale także najczystszych. Piaszczyste wybrzeże w tym mieście podzielone jest na kilka odcinków: długą na prawie pół kilometra i szeroką na niemal 100 metrów plażę centralną zlokalizowaną między molem a latarnią morską oraz na plaże wschodnią i zachodnią. Stałym elementem krajobrazu plaży w Kołobrzegu jest piękne molo o długości 220 metrów.

Plaża w Trzęsaczu

Mniej popularna, choć piękna i warta polecenia. Plaża w Trzęsaczu jest długa na około dwa kilometry i całkiem szeroka. Ulokowana nieopodal centrum. Wejść na nią można albo przez las albo przez wydmy. Obie te opcje są wyjątkowo malownicze, zatem warto się tam wybrać choćby dla tego faktu.

Niewątpliwym hitem plaży w Trzęsaczu jest platforma widokowa zlokalizowana nieopodal historycznych ruin kościółka gotyckiego, zniszczonego na skutek abrazji morskiej. To sporych rozmiarów metalowa konstrukcja zwieńczona tarasem na wysokości 20 metrów nad poziomem morza.

Wspaniały morski klimat, lasy sosnowe, piękny brzeg klifowy oraz piaszczysta plaża sprawia, że Trzęsacz odwiedza coraz więcej turystów.

Zdjęcie Plaża w Trzęsaczu jest bardzo urokliwym miejscem, do którego podróżują tysiące turystów / MARIAN SADKOWSKI/REPORTER / East News

Plaża w Sarbinowie

Sarbinowo to urocza miejscowość o charakterze czysto wypoczynkowym w województwie zachodniopomorskim, położona między Mielnem a Ustroniem Morskim. Jedną z głównych atrakcji Sarbinowa jest piaszczysta i szeroka plaża. Plaża w Sarbinowie zaskakuje przepięknym krajobrazem. Znajdują się tutaj liczne nasypy i skarpy, piasek jest biały i czysty, a zejścia łagodne.

Atrakcją dla tych, którym znudziło się już wylegiwanie na plaży, jest promenada. W przeszłości pełniła funkcję muru oddzielającego ląd od niszczycielskiej siły fal morskich. Z biegiem lat wybudowano na niej deptak. To wszystko sprawia, że plaża w Sarbinowie jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w Polsce.

Plaża w Rewalu

Szeroka, piaszczysta i przede wszystkim bardzo czysta plaża w Rewalu to największa atrakcja tej niewielkiej nadmorskiej miejscowości. W wielu miejscach oparta jest o klif i nieustannie zachwyca każdego turystę swoim widokiem. Do dyspozycji plażowiczów jest tu kąpielisko obejmujące 300 metrów linii brzegowej. Przy kąpielisku zlokalizowana jest zjeżdżalnia plażowa oraz komercyjne tory wodne oferujące m.in. przejażdżki skuterami wodnymi czy rejsy łodziami motorowymi i katamaranami.

