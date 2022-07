Odcinek popularnego szlaku w Tatrach zostanie zamknięty. Wiadomo, od kiedy

Oprac.: Sebastian Przybył Wakacje 2022

Od 1 sierpnia do odwołania zostanie zamknięty fragment Orlej Perci - poinformował na Twitterze Tatrzański Park Narodowy (TPN). Zamknięcie szlaku to efekt zapowiadanych wcześniej prac w rejonach popularnej trasy. Nie jest to jednak jedyna trasa, która zostanie wyłączona z ruchu turystycznego.

Zdjęcie Od 1 sierpnia Tatrzański Park Narodowy zamyka fragment Orlej Perci / Twitter @Tatrzanski_PN / Albin Marciniak/East News / East News