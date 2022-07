Spis treści: 01 Trasa rowerowa po Mierzei Wiślanej: Mikoszewo – Sztutowo – Kąty Rybackie – Krynica Morska – Piaski (50 km)

02 Pierścień Zatoki Puckiej: Hel – Jurata – Jastarnia – Władysławowo – Puck – Gdynia (76 km)

03 Szlak rowerowy R10: odcinek Świnoujście – Międzyzdroje – Dziwnów – Rewal (70 km)

04 Wzdłuż zachodniego wybrzeża Bałtyku, czyli trasa Velo Baltica: Świnoujście – Ustka (245 km)

Trasa rowerowa po Mierzei Wiślanej: Mikoszewo – Sztutowo – Kąty Rybackie – Krynica Morska – Piaski (50 km)

Szlak rowerowy po Mierzei Wiślanej od Mikoszewa do miejscowości Piaski na prawie całej długości posiada szutrową, utwardzoną nawierzchnię i wchodzi w skład międzynarodowej trasy R-10 okalającej Bałtyk. Całość to ponad 50 kilometrów zróżnicowanej trasy, na której znajdziecie nie tylko odcinki prowadzące przez las, ale także fragmenty z pięknymi widokami, zawieszone na nadmorskich skarpach.

Zdjęcie Trasa rowerowa po Mierzei Wiślanej: Mikoszewo - Piaski / materiały własne / materiały prasowe/INTERIA.PL

Startujemy w Mikoszewie. Zaraz za tablicą anonsującą miejscowość skręcamy w lewo, w wybrukowaną uliczkę. Po chwili mijamy biało-zielony szlaban. Tutaj brukowa nawierzchnia zamienia się w szuter. Pojawia się pierwszy na Mierzei Wiślanej znak trasy rowerowej R10. To charakterystyczna, pomarańczowa tabliczka, która będzie nam towarzyszyć aż do granicy z Rosją.

Dalsza trasa po Mierzei Wiślanej wiedzie przez Sztutowo i Kąty Rybackie. Tam należy przyglądać się uważnie znakom i informacjom, by nie zgubić powrotu na trasę.

Następnie przejeżdżamy przez nadmorską promenadę w Krynicy Morskiej. To fragment ukończony i oddany do użytkowania w 2019 roku. Uchodzi za jeden z najbardziej malowniczych na całej długości szlaku. Dodatkowo przy promenadzie znajdują się także punkty postojowe oraz ławeczki, na których można odpocząć.

Piaski są ostatnią polską miejscowością na Mierzei Wiślanej. Trzy kilometry od zabudowań znajduje się granica Unii Europejskiej.

Pierścień Zatoki Puckiej: Hel – Jurata – Jastarnia – Władysławowo – Puck – Gdynia (76 km)

Pierścień Zatoki Puckiej to szlak rowerowy łączący Hel, Puck i Gdynię. To łatwa i przyjemna trasa, a jednocześnie nietuzinkowa, bo przez niemal cały czas jedzie się blisko brzegu Zatoki Puckiej. Cała długość to 76 km. Na większości odcinków jedzie się po wydzielonej drodze rowerowej, asfalcie i betonowych płytach. Część trasy pokonuje się leśnymi duktami, szczególnie na odcinku z Pucka do Gdyni. Z kolei między Swarzewem i Puckiem, a także Helem i Juratą szlak pokonuje się nawierzchnią szutrową.

Na trasie nie ma wyjątkowo trudnych podjazdów czy zjazdów. Droga jest raczej prosta, płaska, z okazjonalnymi przeszkodami na trasach leśnych, które da się jednak bez problemu ominąć.

Na ten szlak mogą zdecydować się więc mniej doświadczeni rowerzyści, którzy planują wycieczkę rekreacyjną. Zwłaszcza że wyprawę można w kilku miejscach przerwać i przesiąść się na pociąg lub tramwaj wodny. Ze względu na ciekawe krajobrazy i dużą bazę noclegową, warto tę wyprawę rozłożyć na dwa dni.

Zdjęcie Pierścień Zatoki Puckiej: Hel - Gdynia / materiały własne / materiały prasowe/INTERIA.PL

Szlak rowerowy R10: odcinek Świnoujście – Międzyzdroje – Dziwnów – Rewal (70 km)

Trasa ze Świnoujścia do Rewala uważana jest za jeden z bardziej malowniczych szlaków. Cała trasa mierzy około 70 km i wiedzie przez nadbrzeżne lasy porośnięte wrzosami, płaskie pagórki, trakty rowerowe biegnące tuż obok dróg krajowych, po wąskie i ciasne ścieżki. Trasa nie należy do najłatwiejszych. Dlatego dla bardziej doświadczonych rowerzystów jest tym bardziej interesującym i godnym uwagi wyzwaniem.

W tej części międzynarodowego szlaku rowerowego R10 można spotkać wiele ciekawych punktów turystycznych i widokowych. Warto zobaczyć m.in. Aleję Gwiazd w Międzyzdrojach, Zalew Kamieńskiego w Dziwnowie, Woliński Park Narodowy oraz piękne zabytki Rewala.

Wzdłuż zachodniego wybrzeża Bałtyku, czyli trasa Velo Baltica: Świnoujście – Ustka (245 km)

Velo Baltica to trasa rowerowa będąca częścią europejskiego szlaku EuroVelo 10 przebiegającego dookoła basenu Morza Bałtyckiego. Droga rowerowa częściowo pokrywa się z EuroVelo 13, czyli szlakiem znanym jako szlak Żelaznej Kurtyny.

Velo Baltica prowadzi przez następujące miejscowości: Międzyzdroje, Kołczewo, Międzywodzie, Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin, Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelica, Mrzeżyno, Rogowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Gąski, Sarbinowo, Chłopy, Mielno, Osieki, Iwięcino, Bukowo, Żukowo Morskie, Darłowo, Jarosławiec, Łącko, Królewo, Złakowo.

Nasza wyprawa rowerowa ma swój początek w Świnoujściu, z kolei koniec w Ustce. Warto wziąć pod uwagę, że trasa nie należy do tych najkrótszych. Należy przygotować się do tego typu wyprawy i rozłożyć naszą podróż na kilka dni lub etapów.

Podczas przejażdżki trasą Velo Baltica możemy odwiedzić wiele wyjątkowych miejsc. To m.in.:

molo w Międzyzdrojach,

Woliński Park Narodowy,

ruiny starego kościoła w Trzęsaczu,

molo i plaża w Kołobrzegu,

Promenada Przyjaźni w Mielnie,

rozsuwany most w Darłówku,

latarnia morska w Jarosławcu,

bunkry Blüchera w Ustce.

Czas przejazdu szlaku rowerowego Velo Baltica w przypadku osób średnio zaawansowanych nie powinien przekroczyć trzech dni. Sprawdzi się na niej w zasadzie każdy rodzaj roweru, choć najwygodniejszy będzie trekkingowy ze względu na zmienną nawierzchnię.

