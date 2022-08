Najlepsze memy o Polakach nad morzem. Turyści nad Bałtykiem tacy są? Internauci są bezlitośni

Oprac.: Aleksandra Waleczek Wakacje 2022

Memy o wakacjach nad morzem podbijają internet i to nie tylko te nawiązujące do plaży w Stegnie. Wśród popularnych zdjęć, które zdobywają tysiące polubień w mediach społecznościowych, łatwo można natknąć się na humorystyczne obrazki z tłumami ludzi na plaży, parawanami, a nawet nadmorską drożyzną. Zebraliśmy dla was najlepsze memy o Polakach nad Bałtykiem, które rozbawią cię do łez.

Zdjęcie Polacy nad morzem na wakacjach 2022. Z czego śmieją się internauci? Zobacz najlepsze memy o Polakach nad Bałtykiem / Mateusz Kotowicz/REPORTER / East News