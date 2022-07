Kontakt z tymi pająkami może być wyjątkowo bolesny. Lepiej uważać podczas wakacyjnych wycieczek

Nauka To jedyny jadowity wąż w Polsce. Uważaj zwłaszcza podczas wakacyjnych wędrówek

Na świecie nie brakuje śmiertelnie niebezpiecznych pająków. Na szczęście w Polsce nie występują one naturalnie. Nie oznacza to jednak, że kontakt z wszystkimi występującymi w naszym kraju pająkami jest całkowicie bezpieczny. Oto kilka gatunków, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę.



Najbardziej niebezpieczny pająk? Sieciarz jaskiniowy

Lasy Państwowe ostrzegają, że najbardziej niebezpiecznym spośród naszych rodzimych pająków jest sieciarz jaskiniowy. Gdy dojdzie do kontaktu z tym zamieszkującym ciemne i wilgotne miejsca pająkiem, odczujemy ból porównywalny z ugryzieniem szerszenia.

Lepiej omijajmy więc jaskinie oraz ciemne piwnice i studzienki kanalizacyjne. Sieciarz jaskiniowy to jadowity rudobrązowy pająk, który ma około 5 cm długości, a sam jego odwłok ma 1,5 cm.

Czy pająk może być piękny? Tygrzyk paskowany

Spotkanie z tygrzykiem paskowanym również nie będzie należeć do najprzyjemniejszych, choć trzeba przyznać, że to wyjątkowo piękny pająk, który swoim ubarwieniem przypomina kolorowego tygrysa. Zamieszkuje obszary w pobliżu łąk, zbóż i krzewów. Pojawia się również w polskich lasach, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych.

Po ukąszeniu tygrzyka paskowanego odczujemy dotkliwy ból. Pojawi się również opuchlizna, a niekiedy również miejscowe zaczerwienienie i swąd.



Co się stanie, jeśli ugryzie cię kolczak zbrojny?

Jad kolczaka zbrojnego jest śmiertelnie niebezpieczny dla owadów. Jeśli natomiast ten średniej wielkości brązowo-żółtawy pająk ukąsi człowieka, pojawią się takie objawy jak: dreszcze, osłabienie organizmu i stan zapalny, którym będzie towarzyszył lekko piekący ból.

Niekiedy objawy po kontakcie z kolczakiem zbrojnym przypominają zatrucie i utrzymują się maksymalnie do dwóch tygodni.



Najbardziej znany pająk? Krzyżak ogrodowy

Krzyżak ogrodowy występuje powszechnie w polskich lasach i ogrodach, a także na łąkach. Można go spotkać w zasadzie na terytorium całego kraju. Samce są mniejsze od samic.

Pająk ma ciemny korpus i charakterystyczne białe plamy, które układają się na wzór krzyża. Po ukąszeniu krzyżaka ogrodowego pojawia się bolesna opuchlizna.

Pająk-kanibal: Sidlisz piwniczny

Sidlisz piwniczny to jadowity pająk, który nie gryzie często, jednak podobnie jak w przypadku poprzednich gatunków, należy uważać, ponieważ ukąszenie może być równie bolesne, co w przypadku pszczoły lub osy. Dodatkowo pojawia się swąd i opuchlizna.

Dorosłe osobniki sidlisza piwnicznego mogą osiągnąć do 2 cm i charakteryzują się ciemnym zabarwieniem. To pająki-kanibale, ponieważ dorosłe matki dają się zjeść potomstwu, aby to lepiej rosło i miało szanse na przetrwanie w przyszłości.

Największy polski pająk: bagnik nadwodny

Bagnik nadwodny jest największym polskim pająkiem, który osiąga długość nawet 7 cm (wraz z odnóżami). W sezonie letnim istnieje zwiększona szansa na jego spotkanie. Wszystko przez fakt, że jego głównym miejscem zamieszkania są okolice zbiorników wodnych. Pojawia się nad jeziorami oraz rzekami, jak również w samych wodach. Bagnik potrafi pływać oraz nurkować.

Ukąszenie przez bagnika nadwodnego zwykle goi się bardzo powoli. Dodatkowo jego jad powoduje zatrucie organizmu, które trwa przez kilka dni. W tym czasie może utrzymać nam się ból głowy, biegunka oraz wymioty.

