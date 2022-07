Koniec z golizną na ulicach chorwackich kurortów. Bikini tylko na plaży?

Zadarska Rada Turystyczna chce walczyć ze skąpo ubranymi turystami na zabytkowych ulicach w centrum tego chorwackiego miasta. Tym samym władze kurortu idą w podobnym kierunku, co dwie inne miejscowości wypoczynkowe: Dubrownik i Split. Obecnie jest to prośba, ale jeżeli to nie przekona opornych, władze wprowadzą oficjalny zakaz.

