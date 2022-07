Aktualności Walka o bilety PKP Intercity. Nie chcesz przepłacić? Na to musisz bezwzględnie uważać

Podróże po Europie w ostatnich tygodniach wiążą się z dużym zamieszkaniem na lotniskach. Trwają strajki pracowników linii lotniczych, domagających się lepszych warunków pracy i wyższych wynagrodzeń. W najbliższy weekend do protestujących dołącza personel easyJet. Będzie to kolejny weekendowy strajk pracowników tej linii. Poprzedni miał miejsce w dniach 1-3 lipca.

Strajk w easyJet - z jakimi utrudnieniami trzeba się liczyć?

Linie lotnicze easyJet zapowiedziały strajk na terenie Hiszpanii w dniach 15-17 lipca, czyli w najbliższy weekend.

Przystąpi do niego ok. 450 pracowników lotnisk w Barcelonie (El Prat), Maladze i Palma de Mallorca. Jeśli nie przyniesie to rezultatu, kolejny protest odbędzie się w weekend 29-31 lipca.

Choć hiszpańskie Ministerstwo Transportu nakazało utrzymanie minimalnej obsługi lotów, a pracownicy easyJet zobowiązali się do realizacji pełnego harmonogramu, mogą zdarzyć się zakłócenia w podróżach, szczególnie że strajk easyJet w Hiszpanii zbiega się w czasie z trwającym od poniedziałku 11 lipca protestem linii lotniczych Ryanair.

Strajki personelu linii lotniczych - jakie środki warto podjąć?

Osoby planujące w najbliższych dniach podróż do lub z Hiszpanii proszone są o bieżące sprawdzanie komunikatów wysyłanych przez easyJet. Pojawiają się również informacje o konieczności wcześniejszego stawiania się na lotnisku.

W przypadku krótkich lotów najlepiej pojawić się w miejscu odprawy na 2 godziny przez planowanym wylotem, natomiast w przypadku dalszych tras zalecany zapas czasu wynosi aktualnie 3 godziny.

Strajk easyJet - za odwołany lot przysługuje odszkodowanie

Linie lotnicze easyJet informują, że każdy pasażer, który ucierpi w wyniku planowanego strajku, może złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania w wysokości nawet 600 euro. Przysługuje ono nie tylko w przypadku odwołanego, ale również opóźnionego z powodu strajku lotu linii easyJet.

Wysokość odszkodowania uzależniona jest od stopnia komplikacji (znaczenie ma tu np. czas opóźnienia, długość lotu itp.) Jeśli w czasie lotu z winy przewoźnika pojawiają się utrudnienia, warto sprawdzić, czy kwalifikują się one do wypłaty odszkodowania dla pasażera.

