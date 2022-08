Kilkaset dodatkowych złotych na dziecko. Do kiedy możesz z nich skorzystać?

Bon turystyczny jest częścią programu realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną i ZUS, którego celem było kryzysowe wsparcie branży turystycznej w czasie pandemii koronawirusa. Został on aktywowany w 2020 r. i pozwalał na sfinansowanie części lub całości kosztów związanych z pobytem w hotelu, pensjonacie czy gospodarstwie agroturystycznym lub korzystaniem z rozrywek turystycznych na ternie Polski.

Mógł być również wykorzystywany do opłacenia wyjazdu dziecka na kolonie czy obóz, a nawet jednodniową wycieczkę bez noclegu. Bon turystyczny wynosi 500 zł na każde dziecko. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami jest to 1000 zł.

Bon turystyczny - ponad 770 tysięcy osób jeszcze go nie wykorzystało

Dwa lata po wejściu w życie bonu turystycznego okazuje się, że nadal nie zrealizowało go wiele uprawnionych do tego osób. Jak podaje ZUS, najwięcej transakcji przy wykorzystaniu tej metody płatności zanotowano w czasie ubiegłorocznych wakacji.

W lipcu 2021 r. zrealizowano 826 000 płatności bonem turystycznym, natomiast w sierpniu 886 000. Dla porównania, w lipcu tego roku było to tylko 354 000 transakcji. Łączna kwota zrealizowanych do tej pory płatności bonem turystycznym przekracza 2,7 mld zł.

Mimo to wiele upoważnionych osób wciąż zwleka z jego realizacją. Choć termin ważności bonu mija za kilka tygodni, nie został on wykorzystany przez ponad 770 000 osób. Wartość nieaktywnych lub częściowo aktywowanych bonów przekracza 2 mln zł.

Przedłużenie bonu turystycznego - co na to resort sportu i turystyki?

W związku z zaistniałą sytuacją pojawiają się pytania, czy bon turystyczny zostanie przedłużony.

Z taką prośbą do Ministerstwa Sportu i Turystyki zgłosiły się liczne organizacje turystyczne (m.in. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego), wniosek popiera również wielu rodziców.

Na pytanie zadane przez Interię, rzeczniczka resortu Natalia Perlińska odpowiada: - W ministerstwie trwają prace analityczne nad ewentualnym przedłużeniem istnienia bonu, w tym tygodniu mają się odbyć spotkania. Myślę, że w najbliższych tygodniach decyzje zostaną podjęte.

I dodaje, że jej zdaniem istnieje szansa za przedłużenie bonu turystycznego.

- Resort widzi zainteresowanie i chęć, więc jest to obopólna inicjatywa. Bardzo chętnie ludzie korzystają z tego programu. Na ten moment trwa on do końca września, czy będzie przedłużony, tego jeszcze nie wiadomo - tłumaczy.



Zgodnie z aktualnymi przepisami bon turystyczny jest jednak ważny jedynie do końca września (do tego momentu można realizować płatności nim, sam wyjazd może odbyć się w późniejszym terminie), o czym informuje ZUS.



Czy będzie nowy bon turystyczny?

Mimo pytań wielu rodziców, obecnie rząd nie planuje wprowadzania bonu turystycznego na kolejne lata, informując, że była to jednorazowa inicjatywa, mająca poprawić sytuację branży hotelarskiej po pandemii.

