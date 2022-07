Długoterminowa prognoza pogody na sierpień pomoże nam ustalić, jakiej aury można się spodziewać w Polsce w ciągu najbliższych czterech tygodni. Zapoznając się z przewidywaniami synoptyków, sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas w drugim miesiącu wakacji 2022.

Czy wkrótce nadejdzie kolejna fala upałów? A może powinniśmy liczyć się z nagłym ochłodzeniem? Przedstawiamy prognozę pogody na sierpień dla Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Długoterminowa prognoza pogody IMGW na sierpień 2022

Długoterminowe prognozy pogody IMGW-PIB wskazują na to, że w sierpniu średnia miesięczna temperatura powietrza w kraju będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Reklama

Początek sierpnia będzie ciepły. Nie oznacza to jednak, że przez cały miesiąc czekają nas fale upałów. Należy się raczej spodziewać pogody w kratkę. Miejscami na pewno popada, jednak jeśli chodzi o same opady atmosferyczne, to ich suma najprawdopodobniej nie wykroczy poza normę wieloletnią.

Długoterminowa prognoza pogody na pierwszy tydzień sierpnia: 1-7.07.2022

Pierwszy tydzień sierpnia to jednocześnie czas najwyższych temperatur. Poniedziałek w Warszawie będzie jeszcze chłodny, jednak długoterminowe prognozy pogody wskazują, że w połowie tygodnia to się zmieni. Od środy do piątku termometry w mieście stołecznym pokażą 27-28 stopni Celsjusza.

We Wrocławiu przed weekendem również trzeba się spodziewać temperatur powyżej 30 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w czwartek, bo około 32 stopni.

Zdjęcie W Krakowie w pierwszym tygodniu sierpnia będzie można liczyć na piękną pogodę / 123RF/PICSEL

Podobnie w Krakowie, gdzie już na początku miesiąca mieszkańców i turystów czeka fala upałów, choć nie tak intensywna jak miało to miejsce w lipcu. W stolicy Małopolski będzie bardzo gorąco (od 29 stopni w poniedziałek do maksymalnie 33 stopni Celsjusza w środę). Na początku tygodnia mogą też wystąpić burze.

Nieco odmienna aura zapanuje na Pomorzu. W pierwszym tygodniu sierpnia trzeba się liczyć ze zmienną pogodą w Gdańsku. Temperatura będzie się wahać od 21 do maksymalnie 28 stopni Celsjusza w czwartek. W weekend mogą wystąpić opady.

Długoterminowa prognoza pogody na drugi tydzień sierpnia: 8-14.07.2022

Drugi tydzień sierpnia to bardziej umiarkowane temperatury, jednak czekają nas również przelotne opady deszczu i burze. Pogoda w Warszawie będzie się utrzymywać na stałym poziomie 25-26 stopni Celsjusza, przy czym od wtorku do środy, wychodząc z domu, trzeba będzie zabrać parasol.

We Wrocławiu popadać może natomiast w środę. Według długoterminowej prognozy pogody termometry w stolicy Dolnego Śląska w drugim tygodniu sierpnia wskażą od 26- 28 stopni Celsjusza.

Zdjęcie Drugi tydzień sierpnia może przynieść przelotne burze w Polsce / 123RF/PICSEL

W Krakowie temperatura na początku tygodnia wciąż będzie oscylować w granicach 29-30 stopni Celsjusza, ale później stopniowo zacznie spadać. We wtorek może tam zagrzmieć, więc warto zachować ostrożność. Nie należy również wykluczać takiego ryzyka w sobotę.

W Gdańsku od 23 do 25 stopni Celsjusza, przy czym na bardziej stabilną pogodę liczyć można w drugiej połowie tygodnia. Wcześniej czekają nas deszcz i przelotne burze.

Długoterminowa prognoza pogody na trzeci tydzień sierpnia: 15-21.08.2022

Długoterminowa prognoza pogody na trzeci tydzień sierpnia w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku nie przewiduje większych anomalii pogodowych, takich jak fale upałów, silne burze czy intensywne ochłodzenie. Termometry wskazywać będą tam od 23 do 26 stopni Celsjusza, a to świetna wiadomość dla tych, którzy planują trochę pozwiedzać Polskę.

Zdjęcie Trzeci tydzień sierpnia to świetny czas na zwiedzanie stolicy Dolnego Śląska / Remigiusz Półtorak / INTERIA.PL

W Krakowie we wtorek i w niedzielę - 21 sierpnia mogą pojawić się niewielkie opady. Istnieje również niewielka szansa, że pod koniec weekendu trochę popada w Gdańsku i we Wrocławiu. W stolicy raczej nie zmokniemy.

Długoterminowa prognoza pogody na czwarty i piąty tydzień sierpnia: 22-31.08.2022

Pogoda na koniec sierpnia może spłatać nam niezłego figla. Ochłodzi się, zwłaszcza w Polsce centralnej i na północy kraju. Trzeba będzie spodziewać się deszczu i burz. Pogoda w Warszawie zacznie się psuć w drugiej połowie czwartego tygodnia miesiąca. Mocniej popada tam w weekend 27-28 sierpnia. Wtedy też temperatura spadnie do około 20 stopni Celsjusza.

Pogoda we Wrocławiu będzie dobra do 26 sierpnia włącznie, później temperatura będzie się wahać od 25 do 20 stopni Celsjusza. W czwartek może już pojawić się deszcz, który w stolicy Dolnego Śląska mocniej popada w sobotę. Ostatnie dni miesiąca nie będą najciekawsze, zwłaszcza wtorek 29-30 sierpnia, gdy oprócz deszczu mogą wystąpić również burze.

Zdjęcie Synoptycy pod koniec miesiąca zapowiadają opady deszczu i lokalne burze / 123RF/PICSEL

Z pogody w Gdańsku warto korzystać do piątku 26 sierpnia, bo powinna utrzymywać się w granicach 24 stopni Celsjusza. W domu lepiej zostać jednak w poniedziałek 22 sierpnia, gdyż wtedy prognozowane są burze. Weekend 27-28 sierpnia to dobry czas na spacery po Gdańsku. Ochłodzi się do 20 stopni Celsjusza, jednak nie powinno padać. W przeciwieństwie do kolejnych dni, kiedy to synoptycy zapowiadają deszcze i burze z piorunami.

W Krakowie nie będzie można narzekać na złą pogodę, a przynajmniej nie do ostatniego weekendu sierpnia. Do tego czasu temperatura będzie bowiem oscylować w granicach od 24 do 27 stopni Celsjusza. Pogoda w Krakowie zepsuje się na sam koniec miesiąca. Trzy ostatnie dni sierpnia to deszcze, burze i temperatury spadające nawet do 19 stopni Celsjusza.

Długoterminową prognozę pogody na sierpień dla swojego miasta sprawdzisz na stronach INTERII lub w naszej aplikacji Pogoda Interia