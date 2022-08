Jak znaleźć tani lot? Zbiór najprzydatniejszych wskazówek

Podróże stały się dla nas czymś oczywistym. Polacy decydują się na zagraniczny wypoczynek, tym bardziej że ceny nad polskim morzem czy w górach potrafią przyprawić o finansowy zawrót głowy. Paragony grozy powracają do nas każdego roku, co roku szokując jeszcze bardziej.

Do wyjazdu za granicę skłaniają nas jednak również oferty tanich lotów, które stały się niezwykle popularne w ostatnich latach. Pomimo kryzysu na rynku lotniczym, spowodowanego pandemią COVID-19 i wojną na Ukrainie, w internecie wciąż możemy natrafić na korzystne oferty.

Tanie loty. Jak szukać?

Tanich lotów najlepiej szukać poprzez dedykowane temu internetowe wyszukiwarki, których wybór jest dość spory. Różnią się przede wszystkim oferowanymi funkcjami wyszukiwania, dlatego warto więc wybrać tę, która jest dla nas najwygodniejsza i tam szukać.

Reklama

Nie zapominajmy również o oficjalnych stronach przewoźników. Vi co jakiś czas oferują specjalne promocje.

Czasami możemy dołączyć do różnego rodzaju klubów lojalnościowych, które umożliwiają nam dostęp do zniżek. To dobra opcja dla osób latających często. Okazji powinniśmy szukać również wśród ofert lotów czarterowych. Te znajdziemy na stronach większości dużych biur podróży, które w ten sposób próbują uzupełnić puste miejsca w wyczarterowany samolotach.

Co więcej, na Facebooku znajdziemy wiele grup, na których ich członkowie wymieniają się znalezionymi okazjami.

Wakacje po sezonie. Oto najgorętszy kierunek! Tanie loty już za niecałe 200 złotych





Tanie loty w trybie incognito

Szukając tanich lotów, róbmy to w trybie wyszukiwarki incognito - to pozwoli nieco zmylić internetowe algorytmy. Korzystając z którejkolwiek z opcji wyszukiwania, pamiętajmy, by loty rezerwować z odpowiednio dużym wyprzedzeniem - nawet do 6 miesięcy, zwłaszcza w przypadku lotów poza Europę.

Tanich biletów nie szukajmy w dni, kiedy ruch na stronach internetowych jest największy. Wtedy też i ceny będę odpowiednio wysokie. Zamiast robić to w niedzielne popołudnie, lepiej jest śledzić oferty w środę rano. Warto pomyśleć też nad zmianą swojej lokalizacji, co umożliwiają sieci VPN. Bilety kupowane z teoretycznego Madagaskaru, czy nawet Wielkiej Brytanii, mogą okazać się dużo tańsze.

Tanie latanie. Bądź elastyczny

W lotnictwie nawet jeden dzień ma znaczenie. Właśnie dlatego należy być elastycznym. Loty realizowane w ciągu tygodnia będą dużo tańsze niż te weekendowe. Podobnie rzecz ma się z godziną wylotu. Nie oczekujmy tanich biletów na komfortowy godzinowo lot w ciągu dnia.

Kolejna rada - lećmy tam, gdzie akurat oferowane są niskie ceny.

Jeśli planujemy krótki pobyt w konkretnym mieście, warto rozważyć rezygnację z bagażu rejestrowanego. To znaczny koszt w przypadku tanich linii lotniczych. Wylatując na city break, spróbujmy spakować się w podręczną walizkę, czy nawet zwykły plecak.

Szukając lotu, warto porównać cenę biletu realizowanego z innego lotniska. Czasami drobna zmiana pozwoli zaoszczędzić nam sporo gotówki. Zamiast lecieć z Warszawy, możemy zdecydować się na Kraków czy Gdańsk, a nawet Berlin, czy Wiedeń. Do tych miast szybko dojedziemy pociągiem, a oszczędności mogą zdecydowanie przewyższyć koszty takiego przejazdu. Niekiedy to oszczędność nawet kilkuset złotych.

Loty przesiadkowe również obniżą nasze wydatki, w porównaniu z przelotem bezpośrednim. Uważajmy jednak na czas przesiadki. Godzina to zdecydowanie za mało, by odebrać bagaż i dostać się do kolejnego samolotu. Jednak mądrze zaplanowana przesiadka to nic strasznego, a pozwoli na odciążenie podróżniczego budżetu.

Tanie latanie jest możliwe. Wystarczą chęci i czas poświęcony na poszukiwania, aby w atrakcyjnej cenie udać się nawet w odległe zakątki świata.

Adrian Wojtasik