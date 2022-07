Jak długo jeszcze potrwają upały? Nie mamy dobrych wieści. Długoterminowa prognoza pogody

Fala upałów przechodząca aktualnie przez południową Europę jest wynikiem gorącego wyżu nadciągającego znad Afryki. Bardzo wysokie temperatury docierają również do Polski.

Prognoza pogody na weekend: Burze i upały

W sobotę mimo przejściowych opadów deszczu i burz niemal w całym kraju prognozowana jest temperatura przekraczająca 30 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie na Śląsku i w Małopolsce - tam słupki rtęci mogą pokazać nawet 34 stopnie.

Rekordowo wysokie temperatury wystąpią również na Podlasiu, czyli w rejonie, który uważany jest za polski biegun zimna. W sobotę mimo dość intensywnych opadów deszczu termometry pokażą tam ponad 30 stopni.

W niedzielę możemy się spodziewać lekkiego ochłodzenia. Najniższe temperatury prognozowane są nad morzem - w Gdańsku w niedzielę synoptycy przewidują 22 stopnie oraz częściowe zachmurzenie.

Będzie to moment wytchnienia po wyjątkowo gorącym tygodniu, jednak według IMGW pogoda przez cały weekend będzie bardzo dynamiczna. Należy się przygotować na szybko zmieniające się warunki atmosferyczne.

Jak długo potrwają upały - długoterminowa prognoza pogody

Początek tygodnia w większości regionów znów zacznie się z temperaturą przekraczającą 30 stopni Celsjusza. Termometry pokażą od 25 kresek nad morzem do 33 w głębi kraju.

Kulminacji upałów możemy się spodziewać w poniedziałek i we wtorek. Lokalnie mogą również pojawić się burze.

Od czwartku 28 lipca temperatura nie będzie już tak ekstremalna, wciąż jednak bardzo wysoka - aktualna prognoza pogody zakłada ok. 27 stopni Celsjusza na południu i 25-26 w centralnej Polsce. Najgoręcej będzie na zachodzie - we Wrocławiu przez cały kolejny tydzień termometry będą pokazywały ok. 27-30 stopni.

Zdjęcie Mapa pogodowa, pokazująca najwyższe temperatury oraz ryzyko wystąpienia burz/ IMGW / materiał zewnętrzny

Będzie gorąco i słonecznie, nie powinno być też obfitych opadów deszczu.

Prognoza pogody - kiedy zrobi się chłodniej?

Długoterminowa prognoza pogody wskazuje spadek temperatur dopiero ok. 19 sierpnia. Termometry pokażą wtedy ok. 22 stopni Celsjusza.

W kolejnych dniach musimy więc przygotować się na dalsze wysokie temperatury, choć nie będą to już zapowiadane afrykańskie upały, sięgające niemal 40 stopni.

IMGW ostrzega, że utrzymujące się wysokie temperatury są niebezpieczne dla organizmu. Zaleca się unikanie dłuższej ekspozycji na słońce i nawadnianie organizmu.

