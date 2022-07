Hel, Międzyzdroje czy Świnoujście? Którą plażę wybrać? Lista kamerek online

Wakacje 2022

Kamery nad morzem pozwalają nam zweryfikować stan pogody oraz to, jak dużo jest osób w danym miejscu. Jedni sprawdzają je, by zobaczyć, jak popularne kurorty tętnią życiem, gdy oni zmuszeni są jeszcze odliczać dni do urlopu. Inni chcą dokładnie przygotować się na wyprawę na wybrzeże. Sprawdźmy więc, w jakich miejscach funkcjonują kamery nad morzem oraz gdzie w sieci ich szukać.

Zdjęcie Kamery nad morzem. Jak wygląda plaża w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy na Helu? / Robert Neumann / Forum / Agencja FORUM