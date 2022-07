Wakacje 2022 nad Bałtykiem wcale nie muszą oznaczać ogromnych wydatków. Wzrost inflacji spowodował wszechobecną drożyznę, jednak na szczęście wciąż istnieją sposoby, aby tanim kosztem spędzić udany urlop na Pomorzu.



Plażowanie to dobry sposób, aby zrelaksować się latem, jednak osoby spragnione dodatkowej rozrywki powinny skorzystać z darmowych atrakcji w Gdańsku, których w tym roku nie zabraknie. Osoby w każdym wieku mogą się świetnie bawić, nie wydając przy tym ani grosza. Sprawdzamy, co Gdańsk ma do zaoferowania turystom i lokalnym mieszkańcom.

Darmowe atrakcje w Gdańsku: Szukaj bursztynu na Jarmarku św. Dominika

Do 14 sierpnia 2022 trwa 762. Jarmark św. Dominika, w ramach którego bez skrępowania można poławiać z wody bursztyn i w tym celu wcale nie trzeba jechać na plażę. Wystarczy udać się do centrum na ulicę Rajską, gdzie można to robić zupełnie za darmo w specjalnym punkcie czynnym w godzinach od 10.00 do 20.00. To jedna z tych atrakcji, z których na pewno warto skorzystać w wakacje 2022.

Zdjęcie Bursztyn stanowi jedną z największych atrakcji Jarmarku św. Dominika w Gdańsku / Piotr Hukalo / East News

Jantarowe grudki znajdują się w specjalnym baseniku, wypełnionym wodą i kamyczkami. Pomimo ogromnego zainteresowania, bursztynu na pewno wystarczy dla wszystkich chętnych. Dbają o to organizatorzy, którzy uzupełniają jego zapas kilka razy dziennie, ponieważ przygotowany został zapas aż 25 kilogramów skamieniałej żywicy.

Po zważeniu wydobytego bursztynu chętni otrzymują certyfikat pozwalający na darmowe wejście do Muzeum Bursztynu, pod warunkiem przekazania datku na gdańskie hospicjum.



Darmowe atrakcje w Gdańsku: Weź udział w warsztatach z Gdańskim Archipelagiem Kultury

Na lokalnych mieszkańców i turystów, którzy spędzają wakacje w Gdańsku, czeka szeroka oferta kulturalno-artystyczna. W ramach cyklu "Mobilny Dom Kultury" przygotowanego przez Gdański Archipelag Kultury dorośli, dzieci i seniorzy mają możliwość wzięcia udziału w różnorodnych zajęciach i warsztatach. W programie, z którym można zapoznać się tutaj , znalazły się m.in.:

taniec współczesny dla młodzieży

zajęcia rozciągające,

warsztaty malarskie,

warsztaty ekologiczne

nauka tworzenia mebli ogrodowych

odbywają się również darmowe koncerty.

Darmowe atrakcje w Gdańsku: Ćwicz jogę w 100czni i wybierz się na dobry film

Darmowe atrakcje w Gdańsku to również weekendowe zajęcia z jogi na świeżym powietrzu. Aby wziąć w nich udział, wystarczy przyjść do 100czni w sobotę o godzinie 12:00. Docelowym miejscem spotkań jest specjalna plaża, jednak w czasie deszczu lub burzy zajęcia odbywają się w przestrzeni 100czni Inside.

Zdjęcie Na terenach 100czniw Gdańsku latem odbywają się warsztaty i imprezy planerowe / Przemek Świderski / Reporter

Wieczorami w wybrane dni odbywają się tam natomiast seanse kina plenerowego. Program kina plenerowego w 100czni na wakacje 2022 prezentuje się następująco.

4 sierpnia: "Kraina miodu"

18 sierpnia: "Fresh Dressed"

1 września: "Sól Ziemi"

15 września: "Zamknij się i graj na pianinie"

Darmowe atrakcje w Gdańsku: Rozejrzyj się, aby odnaleźć gdańskie lwy

Gdańsk, podobnie jak Wrocław ma swój znak rozpoznawczy. Nie są nim jednak krasnale, a rzeźbione lwy, których poszukiwania mogą być świetną zabawą dla całej rodziny i okazją do zwiedzania miasta na wesoło.

Zdjęcie Rzeźby lwów w Gdańsku / Wojtek Szwej / East News

Mapka oraz aplikacja na telefon, które ułatwią odnalezienie figurek lwów, dostępne są tutaj .

Darmowe atrakcje w Gdańsku: Wejdź na Górę Gradową i odwiedź Wyspę Sobieszewską

Podczas wakacji w Gdańsku warto jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Natura ma tutaj bowiem wiele do zaoferowania. Warto wybrać się na Górę Gradową, która znajduje się w Historycznym Śródmieściu Gdańska. To świetny punkt widokowy, na który można dostać się, spacerując przez rozległy park, a w okolicy znajdują się zabytkowe koszary.

Zdjęcie Góra Gradowa w Gdańsku / Karol Makurat / East News

Inny "must have" do odwiedzenia w Gdańsku to przepiękny Park Oliwski. Na rozległych, zielonych terenach podziwiać można aranżacje ogrodowe w rozmaitych stylach, w tym angielskim, francuskim i japońskim. Znajdują się tam również wodospad, palmiarnia i tzw. Grota Szeptów.

Zdjęcie Wyspa Sobieszewska to miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić podczas wakacji w Gdańsku. Gwarantuje spokój i przepiękne trasy rowerowe / Karol Makurat / Reporter

Darmową atrakcję w Gdańsku może stanowić również spacer po Wyspie Sobieszewskiej. Ten spokojny, dziki zakątek Gdańska zachwyca turystów bujną przyrodą i trasami rowerowymi, które na pewno przypadną do gustu miłośnikom dwóch kółek.

Darmowe atrakcje w Gdańsku: Sprawdź, do których muzeów wejdziesz za darmo

Chociaż za wstęp do wielu miejsc trzeba zapłacić, niektóre muzea w Gdańsku oferują turystom wstęp wolny w wybrane dni. Przykładowo, muzeum II wojny światowej bez opłat można zwiedzać we wtorek. W poniedziałek warto wybrać się natomiast do Muzeum Wnętrz Mieszczańskich, gdzie oglądając dom rajcy Jana Uphagena, zetkniemy się z życiem dawnych mieszczan.

Codziennie bezpłatnie można również zwiedzać Salę BHP na terenie Stoczni Gdańskiej, gdzie podpisano porozumienia sierpniowe w 1980 roku. Ciekawą darmową atrakcją w Gdańsku może być ponadto wizyta w holu głównym Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie możliwe jest oglądanie wielkich szkieletów zwierząt, w tym płetwala zwyczajnego, żyrafy czy nosorożca.

