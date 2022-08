Co kryje "stolica wschodniej Polski"? Lista darmowych atrakcji w Lublinie

Oprac.: Aleksandra Waleczek Wakacje 2022

Lublin rzadko pojawia się w rankingach miast polecanych na wakacje 2022. Jest to jednak wielki błąd, gdyż miasto ma wiele do zaoferowania turystom i lokalnym mieszkańcom. Można tam spędzić udany urlop, nie nadwyrężając przy okazji domowego budżetu. Wszystko za sprawą długiej listy darmowych atrakcji w Lublinie, wśród których osoby w każdym wieku na pewno znajdą coś dla siebie. Co ciekawego można zobaczyć w Lublinie?

Zdjęcie Zamek lubelski to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów miasta Lublin. Dziedziniec można podziwiać za darmo / Wojciech Jargillo / Reporter