Bydgoszcz to jedna z dwóch stolic województwa kujawsko-pomorskiego. "Polską Wenecję" śmiało można by umieścić w czołówce najpiękniejszych polskich miast i najlepiej przekonać się o tym na własnej skórze, wybierając się tutaj urlop.

Niestety wielu rodaków wciąż kojarzy Bydgoszcz jedynie z żużlem i odwieczną rywalizacją z Toruniem, a przecież architektura i malownicze krajobrazy zapierają tutaj dech w piersiach.

Atrakcji w Bydgoszczy jest mnóstwo i aby móc z nich skorzystać, zupełnie niepotrzebny jest nam gruby portfel. Specjalnie na wakacje 2022 miasto przygotowało bowiem długą listę bezpłatnych rozrywek, wśród których każdy, niezależnie od wieku i zainteresowań, znajdzie coś dla siebie. Poniżej znajdziecie spis najlepszych, darmowych atrakcji w Bydgoszczy.

Darmowe atrakcje w Bydgoszczy: Przejdź się Bydgoską Aleją Autografów

Spacer po Bydgoszczy warto rozpocząć na Starym Rynku, a stamtąd skręcić w ulicę Długą, gdzie znajduje się Bydgoska Aleja Autografów. Zobaczymy tam podpisy osób zasłużonych dla miasta oraz wielu znanych polskich artystów, sportowców i polityków w tym m.in. Ireny Santor, Zbigniewa Bońka czy Lecha Wałęsy.

Zdjęcie Podpis Ireny Santor w Bydgoskiej Alei Autografów / East News

Darmowe atrakcje w Bydgoszczy: Przyjrzyj się "Łuczniczce" i "Przechodzącemu przez rzekę"

Bydgoszcz słynie z przepięknych rzeźb, wśród których na szczególną uwagę zasługują dwie: "Przechodzący przez rzekę" i "Łuczniczka". Pierwsza powstała po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i od lat zachwyca niebanalną formą. Mężczyzna zawieszony na linie nigdy, niezależnie od warunków pogodowych, nie traci równowagi i warto go podziwiać zarówno podczas rejsów rzeką Brdą, jak i spacerów mostem Jerzego Sulimy-Kamińskiego.

Zdjęcie Spacerujący na linie jest jednym ze znaków rozpoznawczych miasta Bydgoszczy / MONKPRESS / East News

Jeżeli natomiast chodzi o Łuczniczkę, to postać ta jest bardzo znana w Bydgoszczy. Kupując pamiątki, zobaczymy jej wizerunek w albumach i znaczkach. Łuczniczka jest najstarszą rzeźbą w całym mieście, stworzoną przez Ferdinanda Lepcke w 1910 roku. Aby zobaczyć posąg, trzeba wybrać się do Parku Kochanowskiego.

Instagram Post

Darmowe atrakcje w Bydgoszczy: Zachwyć się Bydgoską Wenecją

Bydgoska Wenecja to kolejne warte uwagi miejsce na naszej wakacyjnej liście. Trudną się nią nie zachwycić podczas spacerów po Wyspie Młyńskiej, która stanowi miejsce idealne do zwiedzania, rekreacji i spędzania wolnego czasu. Oprócz Bydgoskiej Wenecji znajdują się tam również spichrza, słynna przystań wodna i Most Miłości.

Instagram Post

Sama Bydgoska Wenecja jest uroczym zakątkiem miasta, który swoją nazwę zawdzięcza kanałom i malowniczym XIX-wiecznym kamienicom, sprawiającym wrażenie, jakby wyłaniały się prosto z wody rzeki Młynówki. Dawniej zamieszkiwali je rzemieślnicy i kupcy, a dziś to malownicze miejsce stanowi jedną z największych darmowych atrakcji w Bydgoszczy. Piękne widoki zachęcają do spacerów i zdjęć.

Darmowe atrakcje w Bydgoszczy: Ćwicz jogę i pójdź na warsztaty djembe

Osoby, które cenią sobie aktywność na świeżym powietrzu, raz w tygodniu mogą skorzystać z zajęć jogi z doświadczonym instruktorem. Zajęcia odbywają się w Parku im. Jana Kochanowskiego w każdą sobotę o godzinie 10:00 rano.



Kinomaniacy powinni w Bydgoszczy wybrać się na darmowe seanse w kinach plenerowych:

w piątki na Bartodziejach nad Balatonem o godzinie 21:15

w soboty na Fordońskim Polu Piknikowym o godzinie 21:00

Młyny Rothera zapraszają natomiast na wakacyjną edycję warsztatów djembe wszystkich miłośników muzyki. To okazja do tego, aby nauczyć się klaskać i chodzić do rytmu oraz poczuć siłę afrykańskich brzmień. Wcale nie trzeba być uzdolnionym muzycznie ani posiadać własnych bębnów. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich od 10. roku życia. Najbliższa okazja do zabawy przy djembe będzie 14 i 21 sierpnia w godzinach: 11:00-13:00.

Darmowe atrakcje w Bydgoszczy: Wypocznij w Myślęcinku

W Bydgoszczy usytuowany jest największy park miejski w Polsce - Leśny Park Kultury i Wypoczynku. Znajduje się około pięć kilometrów od Starego Miasta, a jego powierzchnia zajmuje aż 830 hektarów. To rewelacyjne miejsce do spędzenia czasu na łonie natury. Znajdują się tam ścieżki dla pieszych i rowerzystów, którzy mogą do woli podziwiać malownicze widoki.

Dodatkowe atrakcje w Myślęcinku, które, co prawda nie są darmowe, ale warto z nich skorzystać to m.in.

zoo,

ogród botaniczny,

stadnina konna,

park dinozaurów,

park rozrywki,

Instagram Post

Zdjęcie Wstęp do zoo w Myślęcinku jest co prawda płatny, jednak już sam park stanowi rewelacyjne miejsce do wypoczynku / Polska Press / East News

Darmowe atrakcje w Bydgoszczy: Baw się z klaunem na Starym Rynku

Darmowe atrakcje w Bydgoszczy to nie tylko zabytki i piękne miejsca, ale również świetna zabawa. W sierpniowe weekendy na Starym Rynku odbywają się również rowerowe pokazy klauna, przeplatane z występami lokalnych muzyków. Klaun będzie bawił najmłodszych 28 sierpnia o godzinie 13:00. W pozostałe soboty o godzinie 13:00 i 17:00 można oglądać występy lokalnych muzyków, studentów lub absolwentów Wydziału Edukacji Muzycznej UKW lub Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

W każdy wtorek i czwartek ostatniego miesiąca wakacji 2022 w godzinach od 10:30 do 16:30 obok Europejskiego Centrum Pieniądza miasto Bydgoszcz zaprasza natomiast do Strefy Wolnego Czasu. Można tam po prostu wygodnie wyłożyć się na leżaku lub stworzyć coś kreatywnego ze wsparciem animatora.

Darmowe atrakcje w Bydgoszczy: Zabierz dzieci na basen i warsztaty

Bydgoszcz nie zapomniała o atrakcjach dla najmłodszych. Miasto oferuje dzieciom z lokalnych szkół darmowy wstęp na baseny przyszkolne za okazaniem legitymacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.

Co czwartek w godzinach 15:00-19:00 w różnych częściach miasta lokalne place zabaw odwiedza natomiast tzw. "Objazdowy Dom Kultury". Jest to okazja do wzięcia udziału w warsztatach plastycznych i wspólnego wysłuchania bajek. Najmłodsi mogą też skorzystać z malowania buzi farbkami lub bawić się w balonowym zoo.

Dziecięcych atrakcji w Bydgoszczy jest sporo. W ramach Letniej Akademii Recyklingu w Bibliotece u Bełzy w każdą środę od 10:00 do 13:00 odbywa się cykl spotkań dla maluchów w wieku od 4 do 10 lat. Po ich zakończeniu najmłodsi są zachęcani do wzięcia udziału we wspólnych zabawach i zajęciach tj. pokój zagadek "Stwór Nieczytek", EkoPodchody czy "Zostań młodym kartografem" organizowanych w Pracowni Regionalnej.

Instagram Post

