Łukasz Kohut zaskoczył tłumacza w trakcie posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Przemawiający na forum europoseł Wiosny przeszedł z języka polskiego na gwarę śląską.

Zdjęcie Europoseł Łukasz Kohut z Wiosny /Piotr Molecki /East News

W europarlamencie miało miejsce posiedzenie dotyczące inicjatywy Minority Safepack (w wolnym tłumaczeniu: Pakiet Bezpieczeństwa dla Mniejszości). To program mający na celu wprowadzenie wspólnych dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej standardów ochrony praw mniejszości narodowych, etnicznych i językowych.

Reklama

Jednym z przemawiających europarlamentarzystów był Łukasz Kohut, lider Wiosny na Śląsku.

- Zjednoczona w różnorodności to motto Unii Europejskiej. To piękna idea. Składa się na nią wiele elementów, a jedną z nich jest szacunek i wsparcie dla podmiotowości etnicznej, językowej i kulturowej. Inicjatywa Minority Safepack pomoże wprowadzić ją w życie i objąć ochroną również te społeczności, które z różnych powodów - także politycznych - nie posiadają formalnego uznania ze strony państw członkowskich. I dlatego tutaj stoję, bo to przypadek mojej narodowości - śląskiej, mojego pierwszego języka - śląskiego. Jednego z regionalnych języków Unii, którym mówi kilkaset tysięcy osób - mówił Kohut, przechodząc następnie na gwarę śląską.

Po chwili wystąpienie europosła przerwał przewodniczący. - Tłumaczenie na angielski zawiodło. Czy mógłby pan powtórzyć ostatnie dwa zdania - poprosił.

Kohut kontynuował jednak przemówienie w gwarze śląskiej.

Na koniec przewodniczący poinformował, że "przemówienie nie było dostępne w języku angielskim, ponieważ nie zostało przedstawione przez mówcę w oficjalnym języku Unii Europejskiej".

Wystąpienie europosła można zobaczyć poniżej.