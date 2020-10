- Zgodnie z traktatami Unia Europejska nie ma kompetencji w sprawie prawa do aborcji. Legislacja w tym obszarze należy do państw UE - oświadczył rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand. Dodał, że KE nadal ma obawy co do niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego w Polsce.

Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli

KE była pytana na konferencji prasowej o reakcję na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aborcji w Polsce oraz wyrażane wcześniej przez KE obawy dotyczące niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości.

- Zgodnie z traktatami UE nie ma kompetencji w sprawie prawa dotyczącego aborcji. Legislacja w tym obszarze należy do państw członkowskich - odpowiedział Wigand.

Na pytanie dotyczące wymiaru sprawiedliwości rzecznik Komisji odparł, że ostatni raport KE w sprawie praworządności w sekcji o Polsce dotyczył między innymi Trybunału Konstytucyjnego, a obawy dotyczące jego niezależności i legitymacji wyrażane przez KE w ramach procedury art. 7 są nadal w mocy.

W czwartek (22 października) polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

W uzasadnieniu wskazano, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno być chronione przez ustawodawcę.

