- Jest zarysowane wstępne porozumienie w sprawie budżetu UE. Praca i dyskusje nad nim trwają - oświadczył prezydent Andrzej Duda, który przebywa z wizytą w Czechach. - W chwili obecnej powinniśmy wspierać Polskę i Węgry w kwestii sporu z Komisją Europejską - zadeklarował prezydent Czech.

Zdjęcie Prezydent RP Andrzej Duda przybył w środę z wizytą do Pragi, podczas której odbyły się jego rozmowy z prezydentem Czech Miloszem Zemanem /HANA BROZKOVA /PAP

- Jest zarysowane wstępne porozumienie w sprawie budżetu UE i mechanizmu warunkowości. Praca i dyskusje nad nim trwają. Prezydent Czech pozytywnie odniósł się do polskich i węgierskich propozycji - przekazał Andrzej Duda.

Prezydent na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Czech Miloszem Zemanem podkreślił, że negocjacje w UE są toczone w trudnej sytuacji trwającej pandemii koronawirusa.

- Tworzymy dzisiaj wspólnie mechanizmy, które mają pomóc naszej wspólnocie wyjść z kryzysu. Muszą one być sprawiedliwe, muszą one być jednakowe dla wszystkich, muszą one dla wszystkich tworzyć jednakową szansę: bez pułapek, bez prób obejścia czy wykorzystania przymusowej, trudnej sytuacji niektórych krajów, czy wręcz przeciwnie - mocniejszej sytuacji innych, a więc czy to przewagi, czy pod jakimkolwiek innym względem nad innymi krajami - powiedział Duda.

- Chcemy, żeby Unia nadal była unią wolnych narodów i równych państw i do tego, uważam, powinny dążyć te negocjacje, które dziś się toczą. To też powinno odzwierciedlać porozumienie, które zostanie ostatecznie zawarte i które będzie rozwiązaniem tego bardzo trudnego problemu gospodarczego, przed jakim z całą pewnością w najbliższej przyszłości stoi Unia Europejska, a więc stworzenia mechanizmów pomagających od strony finansowej w wyjściu z kryzysu - dodał prezydent Polski.

Zarys porozumienia przedstawiony prezydentowi Czech

Prezydent dodał, że przedstawił zarysy tego porozumienia prezydentowi Czech. Dziękował mu za to, że - jak podkreślił - Zeman pozytywnie odniósł się do "naszych - polskich, a także i węgierskich propozycji".



Andrzej Duda wyraził nadzieje, że rozwiązania, które będą ostatecznie przyjęte w konkluzjach szczytu UE, w odniesieniu do warunkowania przyznawania środków budżetowych, będą "operować pojęciami jasnymi i zrozumiałymi". Takimi - jak dodał - które będą "politycznie dookreślone" i nie będą mogły być wykorzystywane do "politycznych machinacji", nie będą też stwarzać negatywnych możliwości interpretacyjnych, stanowiących pułapkę dla niektórych krajów wspólnoty.

Przekonywał, że takie kraje, jak Polska i Czechy są "na etapie budowania spójności", więc potrzebują środków europejskich.

- Każde euro wydane w naszych krajach nie tylko służy Czechom czy Polakom, ale służy całej wspólnocie europejskiej, wszystkim tym, którzy w ramach Unii Europejskiej chcą realizować się gospodarczo" - powiedział. - To jest nasza wspólna sprawa, która powinna być załatwiona w sposób rzetelny i uczciwy - dodał.

Podziękował prezydentowi Miloszowi Zemanowi za wsparcie jego stanowiska w tej sprawie.

Andrzej Duda wyraził też nadzieję, że w lutym dojdzie do skutku spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w Polsce.





Stanowisko Czech

- Powinniśmy wspierać Polskę i Węgry w kwestii sporu z Komisją Europejską - powiedział w Pradze prezydent Czech Milosz Zeman po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

Zeman podkreślił, że bardzo szanuje wartości Grupy Wyszehradzkiej. Przypomniał, że dzięki zachowaniu jedności Grupa Wyszehradzka odniosła sukces w walce o rozwiązania dotyczące relokacji migrantów.

Zeman zaznaczył, że podczas rozmowy z prezydentem Dudą wysłuchał jego wyjaśnień dotyczących stanowiska Polski w zakresie mechanizmu warunkowości wypłat środków unijnych i uzależnienia ich od praworządności.

- W chwili obecnej powinniśmy wspierać Polskę i Węgry w kwestii sporu z Komisją Europejską - oświadczył prezydent Czech. Zeman podkreślił, że KE jest "wyłącznie organem administracyjnym. - To organ urzędników, to nie jest rząd europejski. Rządem europejskim jest Rada Europejska - oświadczył prezydent Czech.

Podziękował Andrzejowi Dudzie za informację o tym, że w trakcie niemieckiej prezydencji może zapaść kompromis, który zadowoliłby interesy zarówno Polski, jak i Węgry. - Zostańmy przyjaciółmi i starajmy się nawzajem wspierać - dodał Zeman.



Wizyta prezydenta w Pradze

Prezydent RP Andrzej Duda przybył w środę z wizytą do Pragi, podczas której odbyły się jego rozmowy z prezydentem Czech Miloszem Zemanem m.in. o stanie negocjacji unijnego budżetu oraz współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Przed spotkaniem doradca prezydenta Czech do spraw międzynarodowych Rudolf Jindrak zwrócił uwagę, że rozmowy prezydentów odbędą się przed posiedzeniem Rady Europejskiej na temat budżetu UE.

"Strona polska chce skonsultować bieżące kwestie związane z Unią Europejską i polską prezydencją w Grupie Wyszehradzkiej" - powiedział Jindrak. Jego zdaniem będzie także okazja do poruszenia spraw bilateralnych.

Duda i Zeman spotkają się po raz pierwszy od reelekcji szefa państwa polskiego, po której czeski prezydent napisał w gratulacjach, że wierzy w rozwój czesko-polskiej współpracy na poziomie międzynarodowym.

Ostatni raz politycy widzieli się w listopadzie 2019 roku podczas rocznicy upadku muru berlińskiego. Spotkali się także w październiku minionego roku podczas szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Lanach pod Pragą. Organizację kolejnego spotkania utrudniała pandemiaCOVID-19.