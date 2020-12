Wiceszef MSZ o mechanizmie warunkowości: Taka interpretacja musi zostać wykluczona

- Naszym celem jest, by niedopuszczalne były sankcje finansowe za stwierdzenie, że istnieje ogólne, potencjalne ryzyko naruszenia praworządności. Chodzi o to, by taka interpretacja rozporządzenia była wykluczona i tu są potrzebne wytyczne w postaci konkluzji RE i zobowiązanie się KE - stwierdził w środę wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Zdjęcie Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński /AP Photo/Czarek Sokolowski /East News

Jabłoński powiedział w TVP Info, że w sprawie budżetu UE i rozporządzenia dotyczącego mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności "jesteśmy na dobrej drodze do tego, by wypracować porozumienie, które będzie korzystne dla Polski". Podkreślił, że wykonano "dużą pracę w ostatnich dniach", a rozmowy były prowadzone ze wszystkimi partnerami w UE.

- Jesteśmy blisko wypracowania - tak się wydaje - pewnego porozumienia, które będzie gwarantowało Polsce wszystkie prawa - powiedział. Podkreślił, że wiele będzie zależało od tego, czy zgodę wyrażą wszystkie kraje UE.

Dopytywany, na czym polega porozumienie, Jabłoński powiedział, że "naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w którym zarówno rozporządzenie dotyczące warunkowości budżetowej, jak i inne procedury unijne będą stosowne zgodnie z traktatami".

- To znaczy, że niedopuszczalna byłaby sytuacja, w której za stwierdzenie, że istnieje ogólne, potencjalne ryzyko naruszenia praworządności - ktoś by stawiał tego rodzaju tezę, nieopartą o nic konkretnego, żadne konkretne zdarzenia - w takie sytuacji niedopuszczalne byłoby stosowanie sankcji finansowych - powiedział wiceszef MSZ.

"Chodzi o wykluczenie tej interpretacji"

- Chodzi nam o to, by ta interpretacja, która w tym rozporządzeniu może się znaleźć, by została absolutnie wykluczona. Aby to się stało, potrzebne są bardzo konkretne wytyczne w postaci konkluzji Rady Europejskiej, popartej również tym, żeby do takiego właśnie stosowania rozporządzenia zobowiązała się Komisja Europejska, jedyny podmiot, który może to zainicjować. Jesteśmy na dobrej drodze, by to zostało wspólnie wypracowane, ale to jeszcze kwestia do dalszych rozmów, negocjacji" - dodał Jabłoński.

W założeniach jest mowa o dokumencie zobowiązującym KE, by stosowała przepisy rozporządzenia w sprawie mechanizmu warunkowości tylko w bardzo konkretnym katalogu sytuacji, by niedopuszczalna była arbitralna interpretacja - powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński o trwających w UE negocjacjach.

Wiceminister spraw zagranicznych został zapytany w środę w TVP Info, czy Polska gotowa jest nie zawetować unijnego budżetu, pod warunkiem, że do rozporządzenia w sprawie mechanizmu wiążącego dostęp do unijnych środków z kwestią praworządności zostanie dołączony dokument interpretacyjny.

- W bardzo ogólnym sensie dokładnie o to chodzi. Tak naprawdę nie jest to jednak tylko dokument interpretujący, ale w tych założeniach mowa jest także o dokumencie zobowiązującym Komisję Europejską do tego, żeby stosowała przepisy zawarte w tym rozporządzeniu tylko w bardzo konkretnym katalogu sytuacji, żeby niedopuszczalne było stosowanie arbitralne, w oparciu o jakieś ogólne stwierdzenia - wskazywał Jabłoński.

"Rozmawiamy o wykluczeniu konkretnych sytuacji"

Dopytywany, czy katalog zasad jest obecnie przedmiotem negocjacji, Jabłoński podkreślił, że "dziś rozmawiamy nie tyle o katalogu sytuacji, ale o wykluczeniu z wstępnych warunków sytuacji bardzo ogólnych, niekonkretnych, niemających wspływu na realne szkody dla budżetu UE".

- My mówimy bardzo jasno: my jesteśmy za ściganiem wszystkich nadużyć, korupcji, różnego rodzaju malwersacji i oszustw. Polska opowiada się za tym, żeby bardzo drobiazgowo to było kontrolowane. Natomiast nie możemy zgodzić się na to, żeby posługiwać się interpretacją arbitralną - oświadczył wiceszef polskiej dyplomacji.

- Jeśli chodzi o kwestię prawa weta, trzeba podkreślić jedną bardzo istotną rzecz: Polska zachowuje pełną władzę nad tym, jak te negocjacje będą się toczyły, bo to u nas ostatecznie w Sejmie całe to rozporządzenie, cała ta decyzja o zasobach własnych będzie musiała być ratyfikowana - dodał.

Zjednoczona Prawica zgodna?

Jabłoński pytany w TVP Info o to, czy jest zgoda wszystkich głównych polityków w obozie Zjednoczonej Prawicy w odniesieniu do interpretacji spodziewanego porozumienia w ramach UE co do budżetu Wspólnoty a także rozporządzenia dotyczącego mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności odpowiedział, że według niego "to będzie przedmiotem rozmów".

- Rozmowy toczą się także wewnątrz koalicji. Jesteśmy rządem koalicyjnym. Jesteśmy, jako obóz Zjednoczonej Prawicy, otwarci na różne opinie, także wewnątrz obozu i otwarci na dialog. To też jest pewien element korzystny dla demokracji, kiedy się o tym rozmawia - powiedział Jabłoński.

Zapewnił, że "jesteśmy gotowi na oceny przez naszych partnerów, a także pozostałych polityków i inne osoby, które chcą takie opinie wyrazić, liczymy na to, że będziemy mogli to omówić".

Jak podkreślił wiceszef MSZ jest jednak "przekonany, że każdy, kto w dobrej wierze spojrzy na to, o jakich założeniach mówimy, jeśli uda się to oczywiście doprowadzić do końca, to przyzna, że jest to absolutnie wystarczająca gwarancja obrony polskich interesów".

Poinformował, że w założeniach jest m.in. mowa o dokumencie zobowiązującym KE, by stosowała przepisy rozporządzenia w sprawie mechanizmu warunkowości tylko w bardzo konkretnym katalogu sytuacji. - Za wcześnie mówić o czymkolwiek w trybie dokonanym, ale jeśli udałoby się doprowadzić do porozumienia w oparciu o te założenia, o których mówiłem, to byłoby to gwarancją bezpieczeństwa dla Polski, gwarancją obrony polskich interesów, polskich praw zapisanych w traktacie i tym samym polskiej suwerenności - ocenił Jabłoński.