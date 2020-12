- To spektakularna porażka Holendrów - ocenił czwartkowe orzeczenie TSUE wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Podkreślił, że Trybunał potwierdził swoje stanowisko z 2018 roku, a przez dwa lata w żadnej ze spraw nie stwierdzono ryzyka braku niezawisłości konkretnego polskiego sądu w konkretnej sprawie.

Zdjęcie Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta /Rafał Gaglewski /Reporter

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w czwartek , że informacje o systemowych lub ogólnych nieprawidłowościach w zakresie niezawisłości władzy sądowniczej w Polsce, a także o pogłębieniu się tych nieprawidłowości nie stanowią podstawy do odmowy wykonania przez organy sądowe innych państw UE każdego europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wydanego przez polski organ sądowy.

Reklama

Pytania prejudycjalne do TSUE skierował holenderski sąd. Tamtejsza prokuratura zwróciła się do sądu rejonowego w Amsterdamie o wykonanie dwóch europejskich nakazów aresztowania wydanych przez dwa różne polskie sądy. Sąd w Amsterdamie zwrócił się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi obu spraw w związku z "pogłębieniem się (...) nieprawidłowości dotyczących polskiego wymiaru sprawiedliwości".

Wiceminister: Holendrzy rozpętali kampanię przeciw Polsce

Komentując tę kwestię, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta podkreślił, że TSUE potwierdził swój wyrok z 2018 roku, zgodnie z którym odmowa stosowania ENA może wystąpić tylko w udowodnionych przypadkach ryzyka braku niezawisłości konkretnego sądu w konkretnej sprawie. - Przez dwa lata w żadnej ze spraw nie stwierdzono takiego ryzyka, co pokazuje, że zarzuty dotyczące polskiej praworządności są kompletnie chybione i polityczne - ocenił.

Wiceminister zwrócił też uwagę na stwierdzenie TSUE, że ogólne zawieszenie mechanizmu ENA, które skutkowałoby automatyczną odmową wykonania ENA wydanego przez to państwo, jest możliwe tylko w wypadku formalnego stwierdzenia przez Radę Europejską, że dane państwo nie przestrzega zasad, na których opiera się Unia. - To może mieć istotne znaczenie przy argumentacji polskiego rządu w zaskarżaniu rozporządzenia o wiązaniu wypłaty funduszy z rzekomymi brakami w przewodności - powiedział.

Kaleta pogratulował też wiceminister Annie Dalkowskiej, która reprezentowała Polskę w tej sprawie. - To spektakularna porażka Holendrów, którzy rozpętali kampanię przeciwko Polsce również na kanwie tej sprawy - stwierdził.

"Sąd zmiażdżył ich stanowisko"

W podobnych słowach do orzeczenia TSUE odniósł się były wiceminister sprawiedliwości, minister w KPRM Michał Wójcik.

"Spektakularna porażka Holendrów przed TSUE w sprawie wykonania Europejskich Nakazów Aresztowania wydanych w Polsce. Zarzucali Polsce brak praworządności jako ogólną podstawę odmowy wykonania. Sąd zmiażdżył ich stanowisko. To także wielka porażka polskiej opozycji" - napisał na Twitterze Michał Wójcik.