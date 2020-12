Porozumienie na szczycie UE. Michał Dworczyk komentuje

Po osiągnięciu kompromisu w sprawie unijnego budżetu i wycofaniu groźby weta przez Polskę i Węgry lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro zarzucił premierowi, że przyjęcie wynegocjowanych konkluzji jest błędem. - Każde rozporządzenie można stosunkowo szybko otworzyć i je zmienić - powiedział w piątek w "Graffiti" na antenie Polsat News szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Dodał, że konkluzje "są wiążące".

Zdjęcie Gościem "Graffiti" był szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk /Polsat News

- Udało się dokonać zasadniczej zmiany. Pierwotne propozycje powodowały, że miał zostać stworzony pozatraktatowy mechanizm, nietransparentny, niejasny, który mógł być wykorzystywany do politycznych działań przeciw wybranym krajom. W tym wypadku chodziło o Polskę i Węgry. My mówiliśmy, że na takie działania nie możemy się zgodzić - mówił w programie "Graffiti" szef KPRM Michał Dworczyk, odnosząc się do ogłoszonych w czwartek ustaleń szczytu Rady Europejskiej w Brukseli.

Reklama

- Wynegocjowane przez premierów Morawieckiego i Orbana warunki doprowadziły do tego, że uniknęliśmy niekorzystnego rozwiązania - zauważył.

- Pierwszą stawką negocjacji było 770 miliardów, które są bardzo potrzebne Polsce, żebyśmy mogli się rozwijać, żebyśmy mogli nadganiać opóźnienia wobec naszych zachodnich partnerów. Drugą stawką było uczciwe wykonywanie prawa unijnego w duchu suwerenności poszczególnych państw członkowskich. Oba te cele udało się premierowi Mateuszowi Morawieckiemu osiągnąć - zaznaczył szef KPRM.

Ziobro po ogłoszeniu kompromisu

"Przyjęcie rozporządzenia łączącego budżet z ideologią to zgoda na uzależnienie się od politycznych zachcianek europejskiego establishmentu. Natomiast ewentualne konkluzje RE, to tylko polityczna uchwała, która nie może zmienić prawa, którym jest rozporządzenie" - napisał lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro po ogłoszeniu kompromisu. Ziobro stwierdził, że przyjęcie kompromisu w sprawie rozporządzenia przez Polskę jest błędem.

- Trudno się zgodzić z tak postawiona tezą. Konkluzje mają charakter wiążący, każde rozporządzenie można stosunkowo szybko otworzyć i je zmienić - powiedział Michał Dworczyk. - Jeśli chodzi o konkluzje przyjęte przez liderów wszystkich krajów członkowskich, to mają one dużo większą wagę - dodał polityk.

Dotychczasowe wydania programu "Graffiti" można obejrzeć tutaj.