Mateusz Morawiecki: Negocjacje przyniosły nam bardzo dobry budżet

- Negocjacje przyniosły nam bardzo dobry budżet. To środki, które mogą przyczynić się do wyjścia z kryzysu - powiedział w Brukseli premier Mateusz Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Węgier Viktorem Orbanem. - Obawialiśmy się, że zapisy mogą być potraktowane w taki sposób, żeby arbitralnie zabierać jakiemuś krajowi UE środki tylko dlatego, że coś komuś w Brukseli się nie podoba - dodał.

Zdjęcie Premier Morawiecki w Brukseli na szczycie UE /Reuters /Agencja FORUM

Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Węgier Viktorem Orbanem oświadczył, że "negocjacje budżetowe przyniosły bardzo dobry rezultat, bardzo dobry budżet".

- To środki, które mogą dobrze przysłużyć się do rozwoju, do wyjścia z kryzysu - wskazał.

Premier zaznaczył jednak, że był jeden zasadniczy problem. - To był problem wieloznaczności, czy niejednoznaczności różnych zapisów, które odnosiły się do tego budżetu. Obawialiśmy się tego, że mogą te zapisy być potraktowane w taki sposób, żeby arbitralnie zabierać jakiemuś krajowi UE środki tylko dlatego, że się komuś coś nie podoba w Brukseli - powiedział szef polskiego rządu.

Morawiecki wskazał, że w obecnych konkluzjach mamy już jednoznaczność. - Są tam sformułowania, które w bardzo prosty sposób opisują ten proces, jak on ma teraz wyglądać. Mało tego - jest tam bardzo wyraźne zdanie, że nawet samo ustalenie, że jest jakiś problem z tzw. praworządnością, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu sankcyjnego - oświadczył.

- Wszystkie punkty tej konkluzji od A do K są bardzo konkretnie i precyzyjne określające tę nową rzeczywistość, która ma nastąpić - dodał. - Konkluzje wymagają jednomyślności i tak długo, jak nie zgodzimy się na ich zmianę, tak długo rozporządzenie nie może być zmienione. To efekt wspólnych bardzo żmudnych negocjacji z prezydencją niemiecką i tego procesu na Radzie Europejskiej - podkreślił Morawiecki.

- Nie będę opowiadał za inne kraje, ale było kilku przeciwników tych konkluzji, które dzisiaj przyjęliśmy. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bo ustaliliśmy dobry rozdział tych tematów praworządności, budżetu i mechanizmów, które to gwarantują - podsumował premier.

Wcześniej szef polskiego rządu napisał na Faceboooku, że osiągnięty na szczycie UE przełom to "podwójne zwycięstwo" .



Przełom na szczycie UE

W Brukseli doszło w czwartek wieczorem do porozumienia przywódców unijnych w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy. Kompromis był możliwy, bo mechanizm obwarowany został wytycznymi i warunkami, co do możliwości użycia tego narzędzia. To sprawiło, że Polska i Węgry wycofały sprzeciw.

We wnioskach ze szczytu napisano, że celem przepisów dotyczących warunkowości jest ochrona unijnego budżetu przed oszustwami, korupcją i konfliktem interesów. Jest też mowa o tym, że samo stwierdzenie naruszenia praworządności nie jest powodem do uruchomienia mechanizmu warunkowości. Ponadto Komisja Europejska jest zobowiązania do przygotowania wytycznych, a mechanizm nie może być użyty przed oceną zgodności z unijnym prawem przez Trybunał Sprawiedliwości.

Cały pakiet finansowy, czyli budżet Unii na lata 2021-2027 i fundusz odbudowy po pandemii, wynosi 1,8 bln euro.