- Przez bardzo długi czas podzielałem wszystkie wątpliwości, a także zdecydowany sprzeciw dotyczący tego rozporządzenia w sprawie warunkowości. Udało się wyjaśnić wszystkie wątpliwości, udało się stworzyć mechanizmy gwarancyjne nie tylko dla Polski i Węgier, ale dla wszystkich państw członkowskich - powiedział w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański.

Zdjęcie Minister Konrad Szymański w "Gościu Wydarzeń" /Polsat News

W rozmowie z Piotrem Witwickim na antenie Polsat News , Konrad Szymański odniósł się do słów rzecznika rządu, który w rozmowie z Interią mówił, że zarówno Jarosław Gowin, jak i Zbigniew Ziobro wiedzieli o konkluzjach porozumienia przed szczytem w Brukseli.

- Wątpię, żeby przed szczytem ktokolwiek widział te konkluzje, te projekty, które jeszcze wtedy nie były nawet dokończone. Nawet w Brukseli, osoby blisko tego procesu nie były świadome, jakie rozwiązania są przygotowywane, w szczególności o Polsce i Węgrzech, ale też dla wszystkich państw członkowskich. To rozporządzenie stwarzało ryzyko również dla nich - skomentował.

Minister-członek Rady Ministrów zapewnił, że sytuacja prawna, w której aktualnie znalazły się kraje UE jest "bardzo nietypowa".



"W tej sprawie Warszawa i Bruksela mówią zawsze jednym głosem"

- Nie dziwię się temu zamieszaniu, jeżeli chodzi o sposób odczytania tego co się stało. Sytuacja jest absolutnie bezprecedensowa. Środki, które na końcu przyjęliśmy, są bezprecedensowe. Natomiast warto wskazywać uwagę na jedną rzecz - to nie są tylko konkluzje. Oczywiście są one ważne, bo pokazują, jaka jest wola państw członkowskich - by rozporządzenie służyło tylko ochronie budżetu. W tej sprawie Warszawa i Bruksela mówią zawsze jednym głosem, bo zawsze podkreślamy, że pieniądze podatników powinny być chronione bardzo szczelnie - dodał minister.

Szymański wyjaśnił, że w konkluzjach jest mowa o tym, że rozporządzenie nie może być uruchamiane nawet jeśli instytucja unijna "ma przekonanie, że w danym państwie członkowskim dochodzi do naruszeń praworządności". - Jeżeli nie mają związku z budżetem, to nie mogą być przyczynkiem do uruchamiania tej procedury - dodał.

"Powiódł się nasz plan uzyskania wyjątkowego budżetu"

Na szczycie UE w Brukseli doszło do zatwierdzenia kolejnego unijnego budżetu wraz z funduszem odbudowy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska otrzyma 770 mld zł, a pieniądze te są bezpieczne, bo mechanizm warunkowości został ograniczony bardzo precyzyjnymi kryteriami, zawartymi w konkluzjach Rady Europejskiej.

- Powiódł się nasz plan uzyskania wyjątkowego budżetu unijnego. Pieniądze wynegocjowane przez rząd PiS w Brukseli będą ogromnym impulsem dla polskiej gospodarki i znaczącą pomocą w walce z sytuacją pokryzysową - powiedział premier na lotnisku w Warszawie po powrocie z unijnego szczytu.



- To wysiłek nie tylko ministrów, rządu, PiS, ale tysięcy osób, które pracowały na to mrówczą pracą, szukając najlepszych możliwości, najlepszych rozwiązań, najlepszych argumentów po to, żeby były te 770 mld zł na najbliższe siedem lat - powiedział Morawiecki.

