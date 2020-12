"Udało się zdobyć wszystko, co tylko było teraz do zdobycia możliwe, by z jednej strony zabezpieczyć pozycję naszego kraju wewnątrz Wspólnoty, a z drugiej wzmocnić polski budżet, polską gospodarkę potężnym zastrzykiem pieniędzy" - mówi Jarosław Kaczyński po szczycie w Brukseli, na którym doszło do porozumienia w sprawie unijnego budżetu na kolejne lata.

Jak twierdzi prezes PiS w rozmowie z "Gazetą Polską", "udało się uzyskać narzędzia, które sprawią, iż teraz obrona naszej suwerenności, a jest to nieustające zadanie, będzie nieporównywalnie skuteczniejsza niż byłaby bez tego porozumienia".



Na pytanie o to, że również z obozu Zjednoczonej Prawicy pojawiają się głosy, że należało domagać się wycofania rozporządzenia wprowadzającego mechanizm oceny praworządności, Kaczyński mówi: "Wszyscy, którzy tę opinię formułują, zdają się nie rozumieć, iż nawet gdyby ten mechanizm został wykreślony, to za kilka miesięcy mógłby zostać wprowadzony ponownie i wówczas nie mielibyśmy żadnej możliwości zablokowania go".

Wicepremier i szef PiS bierze jednak - jak mówi - pod uwagę, że "unijna większość będzie łamać zawarte porozumienie".



"Nie jesteśmy naiwni. I właśnie dlatego uważam, że ustalenia dają nam silne argumenty w walce o nasze interesy. A jeśli nasi partnerzy dotrzymają słowa, to tym lepiej, bo wówczas okaże się, iż wygraliśmy wszystko, co było do wygrania" - mówi Kaczyński i dodaje: "To porozumienie jest jak szabla, której w razie ataku na nas będziemy mogli użyć".