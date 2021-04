"Morawiecki w Budapeszcie organizuje z Orbanem i Salvinim proputinowski blok polityczny. To nie jest prima aprilis" - ocenił szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk po naradach premiera Polski i Węgier, a także szefa włoskiej Ligi.

Zdjęcie Donald Tusk /Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket /Getty Images

W czwartek premier Mateusz Morawiecki odbył wizytę w Budapeszcie, gdzie spotykał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem oraz liderem włoskiej Ligi Matteo Salvinim. Spotkanie dotyczyło m.in. współpracy w PE.

Do tego spotkania odniósł się na Twitterze były premier, szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. "Rosja mobilizuje siły wokół Ukrainy. USA ogłaszają stan zagrożenia w Europie. Morawiecki w Budapeszcie organizuje z Orbanem i Salvinim proputinowski blok polityczny. To nie jest prima aprilis" - napisał.

Na ten wpis odpowiedział wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński. "Donald Tusk miał wiele okazji by przeciwdziałać proputinowskim tendencjom w Unii Europejskiej. Ostatnio na kongresie CDU chwalił działania niemieckich polityków, którzy na co dzień robią wszystko by dokończyć Nord Stream2. Nie skrytykował ich ani słowem. Ze strachu? Celowo? Na pewno w interesie Putina" - napisał na Twitterze Jabłoński.

Premier Węgier Viktor Orban poinformował na konferencji po spotkaniu w Budapeszcie, że z premierem Mateuszem Morawieckim i liderem włoskiej Ligi Matteo Salvinim zgodzili się, że chcą "renesansu Europy" i będą współpracować, aby ten cel zrealizować w przyszłości. - Nie ma między nami sprzeczności. Chcemy reprezentować chrześcijańskich demokratów w UE - mówił.

- Wierzymy w przyszłość Europy, wierzymy w przyszłość Unii Europejskiej, wierzymy w to, że możemy budować wspólną drogę przed Europą - mówił z kolei premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że integracja Europejska "może dalej się rozwijać". - Ale, żeby jej owoce były zdrowe, nie możemy zaniedbać korzeni, z których integracja europejska - podkreślił szef polskiego rządu.