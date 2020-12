Jest porozumienie w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku - poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel. To efekt całonocnych negocjacji unijnych przywódców.

Zdjęcie Charles Michel (w środku) podczas unijnego szczytu w Brukseli /OLIVIER MATTHYS /PAP/EPA

"Europa jest liderem walki ze zmianami klimatycznymi. Postanowiliśmy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku" - napisał Charles Michel na Twitterze.



Reklama

Poprzedni, zawarty w unijnych dokumentach, cel na 2030 rok zakładał redukcję emisji o 40 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 roku.

O celu na poziomie 55 proc. mówiono przy okazji Europejskiego Zielonego Ładu. Teraz unijni przywódcy zdołali się porozumieć w tej sprawie.



"Taki ambitny cel na kolejną dekadę pozwoli Unii obrać stabilny kurs na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r." - przekonywała Komisja Europejska.

"Czynimy wszystko, co w naszej mocy, aby dotrzymać obietnicy danej Europejczykom: do 2050 r. Europa ma stać się pierwszym kontynentem na świecie neutralnym dla klimatu" - mówiła szefowa KE Ursula von der Leyen.