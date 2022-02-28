НЕОБХІДНІ РІШУЧІ ДІЇ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ

У четвер, 24 лютого 2022 року, в Європі вибухнула війна. Росія напала на Україну. Демократична країна і її громадяни були по-звірячому атаковані з суші, повітря і моря. В Україні гинуть безневинні люди, росіяни не щадять беззахисних дітей і жінок. Сотні тисяч українців змушені були покинути свої домівки, щоб уникнути війни.

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Однак атака на Україну триває і в кіберпросторі. Протягом декількох тижнів росіяни атакували українську інфраструктуру в мережі, сайти офісів і установ та компаній. Крім того, вони кинули величезні сили для проведення дезінформаційної роботи.

Не тільки в Україні. І не тільки в даний час.

Протягом багатьох років в Кремлі ведуться дезінформаційні дії, що вражають суспільство, науку, внутрішню безпеку і навіть вільні вибори. Сьогодні ми спостерігаємо, як ця кампанія, що проводиться роками, також використовується у війні як елемент гібридних дій.

На жаль, ми з жалем спостерігаємо, що мимовільним союзником росіян у цій війні стали великі корпорації, які дають російській пропагандистській машині платформу для дій в рамках - все більш важливих комунікативно та інформаційно - соціальних мереж.

Це як офіційні, контрольовані державою російські ЗМІ, так і пов’язані з ними заголовки для легітимізації подачі інформації досі вільно працюють на сторінках найбільших цифрових платформ - Facebook, Instagram, Twitter, YouTube та TikTok.

Польські та європейські телемережі вилучають зі своєї пропозиції російські канали, у тому числі RT (Russia Today), який транслює кремлівську картину війни, але користувачі Інтернету все ще піддаються пропаганді на YouTube, де RT вільно працюють.

Польські журналісти та експерти вказують на Twitter-акаунти, які сочат тези російської пропаганди, але Twitter не пропонує можливості повідомляти контенту і користувачам з явним позначенням, що мова йде про дезінформаційний контент.

Meta заблокувала російським державним ЗМІ можливість монетизації контенту і показу реклами, але у RT на Facebook як і раніше 6,3 млн підписників, а в Instagram більше 800 тис., що дозволяє продовжувати активно впливати на світову громадську думку.

Щоб змінити це і переломити долю проведеної Росією інформаційної війни протягом багатьох років, сьогодні ясно видно: НЕОБХІДНІ РІШУЧІ ДІЇ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ. Що важливо, компанії у своїй більшості, що зареєстровані в США, країні, побудованій на демократичних цінностях, яка розуміє, що правда і захист вільних засобів масової інформації є необхідним елементом згаданої демократії і збереження миру в усьому світі.

Тому ми, журналісти: фрілансери і ті, хто працює в найбільших редакціях польських ЗМІ, вимагаємо від компаній Meta, Google і Twitter негайно активно включитися в боротьбу з російською кампанією дезінформації.

Опираючись на власний досвід і думки експертів, пов'язаних як зі ЗМІ, так і з неурядовими організаціями, ми закликаємо вас зробити наступні кроки:

● Блокувати на соціальних платформах профілі і акаунти всіх державних редакцій російських ЗМІ, які були однозначно профільовані як пропагандистські.

● Якомога швидше розширити канали подачі повідомлень і користувачів адміністраторам соціальних мереж з аргументами, пов’язаними з поширенням дезінформації і фейкових новин.

● наймати більшу кількість адміністраторів, які відповідають за контроль над контентом, вільно говорять на регіональних мовах.

● збільшити фінансові, людські витрати і вчинити реальними, а не тільки удаваними діями в боротьбі з дезінформацією, в тому числі за межами англосаксонського ринку.

Ми віримо, що тільки такі рішучі дії компаній, що контролюють соціальні мережі, можуть зупинити глобальну хворобу, яка впливає на засоби масової інформації, а також на суспільство, так званою дезінформацією.

Ми не визнаємо удаване безсилля компаній, які сьогодні є глобальними силами, як фінансовими, так і інформаційними.

Це остання можливість, щоб поставити межу і протистояти російській дезінформації в Інтернеті.

