Rosyjskie operacje ofensywne prawdopodobnie zatrzymają się w Donbasie w nadchodzących tygodniach - dodaje Institute for the Study of War.

Siły rosyjskie dotarły do obrzeży Lisiczańska i wzmacniają Siewierodonieck, chcąc zakończyć przejmowanie obu miast. Siły Białorusi prowadzą ćwiczenia przy granicy z Ukrainą, ale to mało prawdopodobne, by przystąpiły do wojny - wynika z najnowszej analizy ISW.