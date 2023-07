władze Rosji nadal prezentują swym obywatelom okupowany półwysep jako kierunek wypoczynku letniego, naciskając na cywilów, by jechali przez strefę działań wojennych.





Most na okupowany Krym, jak i tereny wojskowe na półwyspie są "uzasadnionymi celami militarnymi dla sił ukraińskich broniących się przed inwazją rosyjską na pełną skalę i okupacją kraju" - przypomina ISW. Twierdzenia Rosjan, iż atak na most był aktem terroru mają na celu zminimalizowanie faktu, iż most jest uzasadnionym celem wojskowym na tyłach strefy działań wojennych.

ISW wskazuje, że ruch turystyczny na okupowany Krym blokuje rosyjską logistykę wojskową w czasie, gdy na południu Ukrainy trwa kontrofensywa sił ukraińskich. Niemniej,