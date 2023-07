Atak na Most Krymski to najprawdopodobniej forma sygnału i element negocjacyjny strony ukraińskiej przed rozpoczęciem oficjalnych rozmów z Rosją





- Nikt w tej chwili nie może mieć stu procentowej pewności, co do tego, kto jest odpowiedzialny za atak na Most Krymski. Mogła być to akcja ukraińskich dywersantów z wojska lub służb specjalnych. Atak mogli również przeprowadzić rosyjscy sabotażyści; zarówno ci związani z Kremlem, jak ci jemu przeciwni. Jednak wszystko wskazuje na to, że strona ukraińska przyczyniła się do tego ataku - zaznaczył Pisarski.

- mówi były doradca Prezydenta RP ds. Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego i prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Zbigniew Pisarski.