Wszyscy są zjednoczeni, że nie można zostawić sprawy eksportu żywności tak, jak Rosja to zaplanowała - powiedział w poniedziałek w Nowym Jorku szef MSZ Zbigniew Rau po spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem i ministrami z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Jak stwierdził, Kreml ponownie sięgnął po żywność jako broń.



- Wszystkie rozmowy, które dziś przeprowadziłem, zarówno z sekretarzem generalnym jak i kolegami ministrami Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, sprowadzały się do jednej rzeczy: oceny tego, czym jest dla polityki międzynarodowej ta decyzja Rosji. Muszę powiedzieć, że nikt z moich rozmówców nie miał wątpliwości, że Rosja zrobiła to, co robiła do tej pory: sięgnęła po żywność jako broń - powiedział Rau podczas briefingu prasowego po spotkaniu z Guterresem.