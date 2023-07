Jak przekazał Reuters, dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku incydentu na rosyjskim moście prowadzącym na okupowany Krym. Most jest uszkodzony, ale nie jest jasny zakres tych szkód . Ofiary śmiertelne to małżeństwo podróżujące samochodem o numerach rejestracyjnych rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego. Ranna została ich córka. Dokładna przyczyna zdarzenia nie jest znana. W mediach ukraińskich pojawiły się doniesienia o uszkodzeniu elementu konstrukcyjnego, a media rosyjskie twierdzą, że uszkodzona została tylko nawierzchnia mostu . Według niepotwierdzonych doniesień mieszkańcy słyszeli eksplozje przed świtem w poniedziałek. Agencja AP poinformowała, że ruch przez most został wstrzymany. Wstrzymano też ruch pociągów, który ma być jednak - jak twierdzą władze rosyjskie - wznowiony w ciągu kilku godzin .

Na szczycie w Wilnie NATO nie wykorzystało okazji, by wykazać się odwagą i wyciągnąć Ukrainę z szarej strefy na polu bezpieczeństwa, a dla Rosji szara strefa to zielone światło - stwierdził Keir Giles, ekspert Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Chatham House) w Londynie.



"Dla NATO szczyt w Wilnie był okazją do wykazania się odwagą, wyobraźnią i odpowiedzią na nową sytuację bezpieczeństwa w Europie. Oraz do uznania, że szczyt w Bukareszcie w 2008 roku był katastrofalny i nie może się powtórzyć . Pod każdym z tych względów NATO zawiodło - najwyraźniej pod wpływem Stanów Zjednoczonych, a w szczególności administracji Bidena, która zachowuje niewytłumaczalną nieśmiałość i niechęć do konfrontacji z Rosją , bez względu na to, ile razy widzieliśmy, że groźby eskalacji ze strony Rosji są bezpodstawne i nie jest ona niepokonaną, spójną potęgą, za jaką chce uchodzić. Z niewytłumaczalnych powodów Stany Zjednoczone nie chcą dostosować się do nowej rzeczywistości" - przekazał Giles oceniając rezultaty zakończonego w środę szczytu NATO.



Jak dodaje, szczyt okazał się niemal całkowitym powtórzeniem tego, co miało miejsce w Bukareszcie w 2008 roku i co jak, przypomina, stało się dla Rosji bodźcem do inwazji na Gruzję niemal od razu po zakończeniu tamtego szczytu, a później na Ukrainę. Zaznacza on, że choć poza szalenie optymistycznymi komentatorami, nikt, nawet na Ukrainie realistycznie nie spodziewał się, że zostanie ona natychmiastowo przyjęta do NATO, tym niemniej może być ona rozczarowania faktem braku konkretów w sprawie członkostwa.