Korespondent rosyjskiego dziennika "Kommiersant" Andriej Kolesnikow zapytał Władimira Putina o szczegółach jego spotkania z Grupą Wagnera, w tym jej szefem Jewgienijem Prigożynem, z 29 czerwca.





- Dla rosyjskiego społeczeństwa wszystko jest bardzo proste i oczywiste. Zwykli bojownicy Wagnera walczyli z godnością, więc… Fakt, że zostali wciągnięci w te wydarzenia, jest godny ubolewania. Powiem to bardzo ostrożnie… Z jednej strony na spotkaniu z nimi oceniałem to, co robili na polu walki, a z drugiej to, co robili podczas wydarzeń 24 czerwca (w trakcie buntu wagnerowców w Rosji - red.). Po trzecie, pokazałem im możliwe warianty dalszego przebiegu ich służby - stwierdził prezydent Rosji.





Dziennikarz dopytywał, czy Grupa Wagnera nadal będzie funkcjonować.



- Cóż, ona nie istnieje! Nie mamy ustawy o prywatnych organizacjach wojskowych! Po prostu nie istnieje - powiedział Putin.