Wojna w Ukrainie. 502. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

Zapowiedź relacji Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 10 lipca 2023 godz. 05:30

Najnowsze informacje dotyczące wojny w Ukrainie. Śledź naszą relację na żywo.

W czterech obwodach Ukrainy ogłoszono w nocy z niedzieli na poniedziałek alarm lotniczy - poinformowały ukraińskie media. W Mikołajowie doszło do eksplozji.



Alarm powietrzny ogłoszono w obwodach donieckim, charkowskim, chersońskim i mikołajowskim.



Ukraińskie media poinformowały, że w Mikołajowie doszło do wybuchu.

Zełenski: Są sygnały, że w Rosji może dojść do kolejnego buntu Są sygnały, że w Rosji może dojść do kolejnego buntu i że poprze go wielu ludzi - powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji ABC prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski . Drwiąco skomentował też zapewnienia Donalda Trumpa o tym, że wynegocjowałby pokój w Ukrainie w ciągu jednego dnia.



- Są sygnały, że może dojść do kolejnego buntu wewnątrz Rosji, rewolucji. Co więcej, jest wielu ludzi, którzy mogliby go poprzeć - powiedział Zełenski, pytany przez dziennikarzy ABC o bunt Jewgienija Prigożyna. Prezydent Ukrainy stwierdził, że według niego Prigożyn miał ambicje polityczne , lecz przyznał, że do końca nie wie, dlaczego zatrzymał się w drodze do Moskwy.



- Putin nie ma sił wojskowych wewnątrz Rosji, a jego cywilna ludność nie jest chroniona - powiedział.

Mówiąc w wywiadzie o nadchodzącym szczycie w Wilnie Zełenski ocenił, że oczekuje zaproszenia dla Ukrainy do NATO.



- Jeśli nie będzie konsensusu w sprawie technicznego zaproszenia Ukrainy do Sojuszu, to tylko kwestia politycznej woli, by znaleźć odpowiednie sformułowania i takie zaproszenie wystosować. To byłby ważny sygnał. NATO oznajmiłoby, że nie boi się Rosji - powiedział ukraiński prezydent. Dodał, że chce, by jego kraj otrzymał gwarancje bezpieczeństwa do czasu wstąpienia do NATO.



Już po ukazaniu się wywiadu Biały Dom przekazał, że takie gwarancje mają być przedmiotem rozmowy prezydentów USA i Ukrainy w Wilnie.

Zełenski odniósł się również do wielokrotnie powtarzanych przez Donalda Trumpa zapewnień, że zakończyłby wojnę w Ukrainie w jeden dzień.



- Samo pragnienie zakończenia wojny jest piękne. Ale to pragnienie powinno być poparte doświadczeniami z życia. Wygląda na to, że Donald Trump miał te 24 godziny podczas swojej prezydentury. Byliśmy cały czas na wojnie, chociaż nie na pełną skalę i zakładam, że miał ten czas do swojej dyspozycji, ale musiał mieć jakieś inne priorytety - stwierdził prezydent Ukrainy. - Jeśli mówimy o zakończeniu wojny kosztem Ukrainy, innymi słowy, by zmusić nas do oddania terytorium, myślę że w ten sposób Biden też mógłby ją zakończyć nawet w pięć minut. Ale nie zgodzilibyśmy się na to - dodał.



O nocnych atakach na Mikołajów informował na Telegramie m.in. gubernator obwodu mikołajowskiego Witalij Kim oraz Suspilne. Kim wspominał, że prawdopodobnie do ataku został użyty system S-300.

Kilka tysięcy manifestantów wzięło udział w niedzielę w zorganizowanych w portugalskich miastach wiecach poparcia dla kandydatury Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Domagali się oni konkretnych działań twierdząc, że "Kijów broni dziś państw Zachodu przed Rosją".



Jedne z największych demonstracji odbyły się w głównych miastach kraju: Lizbonie, Porto i Coimbrze.



Uczestnicy demonstracji skandowali m.in.: "Ukraina w NATO!", "Portugalio, dziękujemy!", "Pomóżcie nam zakończyć tę wojnę!", a także "Ukraina potrzebuje pomocy!".



W niedzielnych manifestacjach wzięli udział uchodźcy, którzy przybyli do Portugalii po wybuchu wojny w 2022 r., ukraińscy rezydenci mieszkający tam przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji, a także Portugalczycy popierający walkę Kijowa z agresorem.

W niedzielnym komunikacie rosyjska ambasada w USA skrytykowała decyzję Waszyngtonu o wysłaniu broni kasetowej do Ukrainy - poinformował Reuters.



"Biały Dom w rzeczywistości przyznał się do popełnienia zbrodni wojennych, zgadzając się na wysłanie broni kasetowej na Ukrainę" - stwierdziła rosyjska ambasada w USA.



Pod koniec tygodnia prezydent USA Joe Biden powiedział, że decyzja o przekazaniu Ukrainie broni kasetowej była bardzo trudna, ale ocenił, że Kijów potrzebuje tej amunicji, by uniemożliwić Rosji zatrzymanie kontrofensywy.

Wojska ukraińskie pod Bachmutem. Pokazano najnowszą mapę Opublikowano najnowszą mapę ukraińskich ziem. Jak przekazano, wojska ukraińskie dotarły na północny zachód od Bachmutu, do miejscowości Berchiwka. Teraz toczą się o nią walki.



Oto, co zostało ze Zbiornika Kachowskiego - pisze Biełsat na Twitterze, publikując nagranie.



Sztab Generalny sił zbrojnych Ukrainy opublikował najnowszy bilans strat wroga. W ciągu ostatniej doby zlikwidowanych zostało 440 Rosjan (w sumie od początku wojny na pełną skalę 234 480), siedem czołgów (4085), dwa wozy opancerzone (7966), pięć systemów artyleryjskich (4371).



W ciągu ostatniego dnia doszło do około 30 starć na kierunkach: Łyman, Bachmut, Awidijiwka i Marjinka, gdzie trwają najcięższe walki - przekazuje Ukrinform za Sztabem Generalnym sił zbrojnych Ukrainy.