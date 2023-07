Zełenski: Są sygnały, że w Rosji może dojść do kolejnego buntu

Są sygnały, że w Rosji może dojść do kolejnego buntu i że poprze go wielu ludzi - powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji ABC prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski . Drwiąco skomentował też zapewnienia Donalda Trumpa o tym, że wynegocjowałby pokój w Ukrainie w ciągu jednego dnia.



- Są sygnały, że może dojść do kolejnego buntu wewnątrz Rosji, rewolucji. Co więcej, jest wielu ludzi, którzy mogliby go poprzeć - powiedział Zełenski, pytany przez dziennikarzy ABC o bunt Jewgienija Prigożyna. Prezydent Ukrainy stwierdził, że według niego Prigożyn miał ambicje polityczne , lecz przyznał, że do końca nie wie, dlaczego zatrzymał się w drodze do Moskwy.



- Putin nie ma sił wojskowych wewnątrz Rosji, a jego cywilna ludność nie jest chroniona - powiedział.