- Należy Ukrainie wskazać ścieżkę do Sojuszu podobną do tej, przed jaką postawione zostały Finlandia i Szwecja - ocenił w rozmowie z magazynem "Polska. Metropolia Warszawska" prezydencki minister Marcin Przydacz.



- Jesteśmy za tym, by Ukraina stała się członkiem NATO, ale nie da się ukryć, że to wymaga zaistnienia odpowiednich warunków. Ukraina musi się najpierw obronić. Chciałbym tu jednak podkreślić, że taka perspektywa nie zwalnia nas z pracy w tym kierunku już dzisiaj - mówił Przydacz.



W jego ocenie jest wiele możliwości, by proces integracji Ukrainy z NATO przyspieszyć. - Polska proponuje podniesienie relacji NATO-Ukraina z poziomu Komisji do Rady, co da Ukrainie prawo zwoływania posiedzeń wspólnych z Radą Północnoatlantycką. Należy Ukrainie wskazać ścieżkę do Sojuszu podobną do tej, przed jaką postawione zostały Finlandia i Szwecja - ocenił prezydencki minister.



Dodał, że decyzja o przyjęciu Ukrainy do NATO "powinna być decyzją stricte polityczną podjętą przez sojuszników i Ukrainę".



Przydacz zwrócił uwagę, że kraj ten jest obecnie w stanie wojny i jego "przystąpienie do Sojuszu w tym momencie pociągnęłoby za sobą militarne zaangażowanie w konflikt pozostałych członków NATO".