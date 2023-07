Wołodymyr Zełenski przybył do Pragi po czwartkowej wizycie w Bułgarii, aby omówić z prezydentem Petrem Pawłem przystąpienie do NATO i zaapelować o przyspieszenie w trakcie prowadzonej przez Kijów kontrofensywy dostaw amunicji z Czech - informuje AFP.



- Potrzebujemy uczciwości w naszych stosunkach z NATO - powiedział Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej z prezydentem Czech Petrem Pawłem konferencji prasowej. - Nadszedł czas, aby zademonstrować odwagę i siłę tego sojuszu - dodał.



Wołodymyr Zełenski powiedział, że chce, aby w Wilnie Ukraina otrzymała "jasny sygnał", że przystąpi do NATO . - Ukraina nie otrzymała zaproszenia w takiej czy innej formie - powiedział Zełenski. - Myślę, że konieczne jest zademonstrowanie siły i jedności Sojuszu - dodał.



Odnosząc się do ukraińskiej kontrofensywy , Zełenski przyznał, że "nie jest szybka", ale wojska z Kijowa posuwają się naprzód. - Atak nie jest szybki, to fakt - przyznał. - Ale mimo to posuwamy się naprzód, a nie cofamy się, jak Rosjanie - powiedział ukraiński prezydent dziennikarzom w Pradze. - Teraz mamy inicjatywę - dodał.