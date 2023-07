Zarówno siły rosyjskie, jak i ukraińskie użyły amunicji kasetowej, która zabiła ukraińskich cywilów - poinformował Human Rights Watch w czwartkowym raporcie. Stany Zjednoczone zastanawiają się, czy odpowiedzieć na wezwanie ukraińskiego rządu do zaopatrzenia ich w tę broń - podaje Reuters. Human Rights Watch, międzynarodowa grupa rzeczników, wezwała zarówno Rosję, jak i Ukrainę do zaprzestania używania broni i wezwała Stany Zjednoczone, aby jej nie dostarczały.

