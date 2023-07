Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał w wywiadzie dla CNN, że chciał, aby kontrofensywa jego wojsk rozpoczęła się "znacznie wcześniej", żeby uprzedzić rosyjską obronę. Potrzebował jednak do tego większej ilości broni. Zełenski powiedział, że ukraińska kontrofensywa została "spowolniona" przez umocnioną rosyjską obronę. Dodał, że żałuje, że dostawy broni z Zachodu nie pozwoliły na rozpoczęcie działań zbrojnych "znacznie wcześniej". - Chcieliśmy rozpocząć naszą kontrofensywę wcześniej, ale potrzebowaliśmy do tego większej ilości broni - przyznał Zełenski. - Jeśli będzie się ona rozwijała wolniej, to większa część Ukrainy zostanie zaminowana. Dajemy naszemu wrogowi czas na rozmieszczenie min i przygotowanie linii obrony. Na niektórych kierunkach frontu nie możemy nawet myśleć o przeprowadzeniu kontrofensywy, ponieważ nie mamy odpowiedniej ilości broni - dodał Zełenski.

Szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Maksym Kozicki poinformował, że rosyjska rakieta uderzyła w nocy w blok mieszkalny we Lwowie - podają ukraińskie media. "Na miejscu pracują służby ratunkowe. Poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc. Są ofiary" - dodawał w komunikacie. Wcześniej Kozicki informował o rakietowym ataku na obiekt infrastruktury krytycznej we Lwowie. Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował, że w wyniku nocnego ataku rakietowego na miasto zginęły trzy osoby , a 60 mieszkań zostało zniszczonych. Podkreślił, że "t o największy atak na infrastrukturę cywilną Lwowa od początku wojny". "Trzy osoby zginęły w rosyjskim ataku rakietowym na blok mieszkalny we Lwowie. Na miejscu pracuje sztab operacyjny i służby ratownicze, ponieważ niewykluczone, że pod gruzami znajdują się jeszcze ludzie. Sytuacja jest niezwykle trudna" - podał Sadowy. Poinformował, że w wyniku nocnego ostrzału miasta zostało uszkodzonych 60 mieszkań i 50 samochodów . W nocy z środy na czwartek na terenie Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy .

Z raportu wynika również, że ukraińscy urzędnicy informowali, że Rosja nadal kupuje irańskie drony typu Shahed i - przy pomocy Iranu - tworzy warunki do produkcji tych dronów w Rosji. Eksperci zwracają też uwagę na to, że po buncie grupy Wagnera Kreml nadal wykazuje zaniepokojenie ryzykiem potencjalnego zbrojnego powstania w Rosji .

Zarówno siły rosyjskie, jak i ukraińskie użyły amunicji kasetowej, która zabiła ukraińskich cywilów - poinformował Human Rights Watch w czwartkowym raporcie. Stany Zjednoczone zastanawiają się, czy odpowiedzieć na wezwanie ukraińskiego rządu do zaopatrzenia ich w tę broń - podaje Reuters. Human Rights Watch, międzynarodowa grupa rzeczników, wezwała zarówno Rosję, jak i Ukrainę do zaprzestania używania broni i wezwała Stany Zjednoczone, aby jej nie dostarczały.

