Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał w wywiadzie dla CNN, że chciał, aby kontrofensywa jego wojsk rozpoczęła się "znacznie wcześniej", żeby uprzedzić rosyjską obronę. Potrzebował jednak do tego większej ilości broni.



Zełenski powiedział, że ukraińska kontrofensywa została "spowolniona" przez umocnioną rosyjską obronę. Dodał, że żałuje, że dostawy broni z Zachodu nie pozwoliły na rozpoczęcie działań zbrojnych "znacznie wcześniej".



- Chcieliśmy rozpocząć naszą kontrofensywę wcześniej, ale potrzebowaliśmy do tego większej ilości broni - przyznał Zełenski.



- Jeśli będzie się ona rozwijała wolniej, to większa część Ukrainy zostanie zaminowana. Dajemy naszemu wrogowi czas na rozmieszczenie min i przygotowanie linii obrony. Na niektórych kierunkach frontu nie możemy nawet myśleć o przeprowadzeniu kontrofensywy, ponieważ nie mamy odpowiedniej ilości broni - dodał Zełenski.