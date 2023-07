Wołodymyr Zełenski

I to zależy od decyzji Bidena





zaapelował do Joe Bidena, by zaprosił Ukrainę do NATO, nawet jeśli może ona zostać członkiem Sojuszu dopiero po wojnie.W rozmowie z CNN prezydent powiedział, że Biden popiera przyszłość Ukrainy w Sojuszu, ale zaproszenie byłoby tylko ogromną zachętą dla ukraińskich żołnierzy.- Wszyscy rozumiemy. Ale ten sygnał jest naprawdę bardzo ważny.- podkreślił Zełenski.