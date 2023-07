Minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba odnotował w poniedziałek w wywiadzie telewizyjnym opóźnienie realizacji harmonogramu szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16, przez co prawdopodobnie przesunięty zostanie również termin przekazania myśliwców Ukrainie, informuje Ukrinform.



- Założyłem, że szkolenie pilotów na F-16 rozpocznie się w czerwcu, tak jak nam to pierwotnie obiecano. Jednak nie rozpoczęło się. Oznacza to, że zaczyna się opóźniać cały harmonogram szkolenia. Pracujemy teraz ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, ze wszystkimi krajami zaangażowanymi w koalicję lotniczą, aby maksymalnie przyspieszyć ten proces - dodał Kułeba.