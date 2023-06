Andrzej Duda: Cieszę, że z Ukrainą mogliśmy obejść ich Dzień Konstytucji

To był dzień bardzo ważnych rozmów politycznych, które prowadziliśmy- powiedział w Przemyślu prezydent Andrzej Duda, podsumowując spotkanie w Kijowie z prezydentami Ukrainy i Litwy.W środęzłożyli wizytę w Kijowie w związku zPrezydent Duda wrócił do kraju w nocy ze środy na czwartek i na dworcu PKP w Przemyślu udzielił wypowiedzi dla mediów podsumowującej spotkanie.- Zakończyła się kolejna wyprawa do Kijowa, żeby wesprzeć naszych ukraińskich sojuszników walczących z rosyjską agresją.- powiedział prezydent.