Zaostrzenie sytuacji w Rosji, wywołane przez bunt najemniczej Grupy Wagnera,- ocenił rzecznik projektu "Chcę Żyć" Witalij Matwijenko.. Adresowany jest on do rosyjskich żołnierzy, którzy chcą dobrowolnie poddać się ukraińskiej armii."Im bardziej stosunki między sobą 'będą wyjaśniali' przywódcy prywatnych firm wojskowych i przedstawiciele władz Rosji, tym lepiej dla Ukrainy, tak jak i samych Rosjan. Jeśli konflikt wewnątrz Rosji będzie się zaostrzał, moralno-psychologiczny stan żołnierzy będzie się pogarszał, a co za tym idzie będzie więcej chętnych do dobrowolnego poddania się" - powiedział.Rzecznik projektu "Chcę żyć" poinformował, że każdego miesiąca. "Do dziś otrzymaliśmy ponad 21 tysięcy wniosków" - przekazał Matwijenko.Projekt został uruchomiony we wrześniu ubiegłego roku.(HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy.