Rozmieszczenie najemników rosyjskiej Grupy Wagnera na Białorusi zwiększy niepewność we wszystkich sąsiednich krajach - powiedział w Hadze prezydent Litwy Gitanas Nauseda .



- Jeśli Grupa Wagnera rozmieści swoich seryjnych morderców na Białorusi , wszystkie sąsiednie kraje staną w obliczu jeszcze większego niebezpieczeństwa destabilizacji - powiedział Nauseda po konsultacjach w Hadze przed szczytem NATO w Wilnie.



Litewski prezydent podkreślił też, że podczas szczytu Sojuszu, który odbędzie się w dniach 11-12 lipca , państwa sojusznicze powinny zapewnić Ukrainie jasną polityczną drogę do członkostwa w NATO i maksymalnie ją uprościć.



- Kolejną kwestią, którą będziemy omawiać w Wilnie, jest przyszłość Ukrainy i jej stosunki z NATO. Litwa jest zdecydowanym zwolennikiem członkostwa Ukrainy w NATO. Ukraina jest częścią euroatlantyckiej architektury bezpieczeństwa. Musimy uzgodnić polityczną drogę Ukrainy do członkostwa w NATO i maksymalnie uprościć tę drogę . Popieramy utworzenie Rady NATO-Ukraina, której inauguracyjne posiedzenie może odbyć się w Wilnie - mówił litewski przywódca.



Nauseda wyraził także nadzieję, że NATO w Wilnie będzie mogło powitać Szwecję jako 32. członka Sojuszu .