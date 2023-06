ładimir Putin i Jewigienij Prigożyn są "z tej samej ligi, a raczej z tego samego gangu"





W wywiadzie dla CNN Kozyriew, pierwszy minister spraw zagranicznych po rozpadzie ZSRR ocenił, że twórca Grupy Wagnera i rosyjski przywódca "to gangsterzy walczący o swój kawałek tortu, który staje się coraz cieńszy z powodu wojny i sankcji".



Mieszkający od ponad dekady w USA Kozyriew na pytanie, czy zalicza Putina do "gangsterów" odpowiedział, że "prawdopodobnie jest ojcem chrzestnym całego układu. Prigożyn był jego tworem. On stworzył Prigożyna".

