"Jewgienij Prigożyn, który sam jest potomkiem putinowskiej nomenklatury , uznał, że nadszedł czas, aby sam zagrał w swoją grę, dzięki gotowej 'orkiestrze'. Wiemy, że ma wielu zwolenników wśród ludności rosyjskiej i w służbach bezpieczeństwa. Wiemy, że Prigożyn ma wielkie ambicje polityczne i że ma dość tłustych generałów w urzędach, którzy tak naprawdę nie potrafią walczyć. Wiemy, że jeśli rozpocznie zbrojne powstanie, jest bardzo prawdopodobne, że odniesie sukces" - oświadczyli.







"Ale pamiętamy też, jak on i jego wspólnicy odcinali ludziom głowy, zabijali własnych ludzi młotkiem cynicznie nagrywanym na wideo i kpili z nieuzbrojonych. Nie powinniśmy przypisywać mu wojskowego honoru i męstwa" - podkreślili.





"Prigożyn wzywa do walki ze zbuntowanymi generałami i do wojny do samego końca. Ale ta wojna nie leży w interesie narodów Rosji. Bitwa Prigożyna z Szojgu, Gierasimowem i ich generałami to po prostu walka o koryto i możliwość dalszego niszczenia i grabieży narodów. Dzisiejsza Rosja to zbieranina szakali , które rozdzierają siebie i cały kraj" - napisali w oświadczeniu.



"My, wolni obywatele Rosji, nie zostawimy naszego narodu samego z niepewnością i strachem . Położymy kres wojnie i uwolnimy naszą ojczyznę od zgniłego systemu, bez względu na to, czyj to system: Putina czy Prigożyna" - dodali.



"Ciekawe wydarzenia rozgrywają się w naszej ojczyźnie i bardzo przypominają. Głupia, skorumpowana i niekompetentna wojskowo-polityczna wierchuszkazamienia setki tysięcy ludzi w mięso mielone" -