Rozpoczęło się wystąpienie Władimira Putina

- Wszyscy walczymy o życie i bezpieczeństwo naszych rodaków - mówi Putin.







- To, co widzimy, to cios w plecy - powiedział Putin.



- Potrzebujemy jedności wszystkich wszystkich sił - stwierdził.

Dodał, że Rosja "mierzy się ze zdradą".