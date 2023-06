- Armia ukraińska na południu kraju idzie naprzód, a na wschodzie utrzymuje obronę - poinformował w prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wieczornym wystąpieniu wideo zapewnił, że zarówno na południu, jak i w Donbasie siły ukraińskie "niszczą wroga". - Na południu idziemy naprzód - dziękuję żołnierze! Na wschodzie trzymamy obronę - powiedział Zełenski. Podkreślił, że na froncie trwają zacięte walki z siłami rosyjskimi. Prezydent mówił też o środowej konferencji w Londynie poświęconej odbudowie Ukrainy i zadeklarowanej pomocy dla jego kraju. Sens tej konferencji polega na tym, by odbudowę Ukrainy wsparł biznes międzynarodowy - powiedział Zełenski.

