Nie ma i nigdy nie będzie alternatywy dla naszych kroków deokupacyjnych

to jak przygotować swoje społeczeństwo, społeczeństwo rosyjskie, na to, że stracą wszystko

w Ukrainie nie zniszczono ani jednego systemu Patriot





- Rosja straci zdobyte terytoria.. Nasze wojsko walczy: pozycja po pozycji, krok po kroku posuwamy się naprzód - powiedział w wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.- Jedyne, o co powinna się teraz martwić Rosja, państwo terrorystyczne,, dla czego zaczęli niszczyć przyszłość swojego państwa - powiedział Zełenski.Prezydent Ukrainy zapowiedział w przyszłym tygodniu "nowe ważne rozmowy z partnerami - związane z walką naszej armii, szczególnie dotyczące broni, by nasi żołnierze mieli wszystko, czego potrzebują".Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił również, że, odnosząc się do piątkowej wypowiedzi Władimira Putina, że Rosja rzekomo zniszczyła pięć kompleksów Patriot pod Kijowem i może zniszczyć każdy budynek w centrum Kijowa.